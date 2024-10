WWE RAW 28 DE OCTUBRE 2024 .— Sheamus y Ludwig Kaiser se disponen a reavivar su rivalidad. Hace un par de años, ambos se enfrentaron muchas veces en luchas de Brawling Brutes vs. Imperium, pero ahora que Sheamus está en solitario, Kaiser se ha envalentonado. El pasado 3 de junio, precisamente en la anterior presentación de Raw en Hershey, Pennsylvania, Kaiser derrotó a Sheamus. Posteriormente, el 5 de agosto, el irlandés ganó la revancha, así que cada uno cuenta con una victoria sobre el otro. Ahora, en este duelo decisivo, ambos buscarán demostrar quién es el mejor. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania.

Dominik Mysterio buscaba una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo que posee Gunther, pero Adam Pearce le dijo que primero deberá ganarle a un excampeón mundial. ¿De quién se tratará?

En la amenaza triple para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas, veremos a LWO (Rey Mysterio y Dragon Lee) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. los War Raiders (Ivar y Erik).

Además, en mano a mano, Zelina Vega se medirá con Ivy Nile.

WWE Raw 28 de octubre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro