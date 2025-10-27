WWE RAW 27 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 27 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Honda Center, en Anaheim, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**)
- Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***)
- CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)
► Momentos clave:
- Dominik Mysterio defendió el Campeonato Intercontinental WWE ante Rusev. Aunque Rusev se veía dominante, Dominik se apoyó en trampas para lograr retener el campeonato.
- The Judgment Day perdieron el Campeonato Mundial de Parejas ante AJ Styles y Dragon Lee. Finn Bálor intentó aplicar el Styles Clash, pero falló, lo que abrió la puerta para que Styles respondiera con su propio finisher sobre Bálor para la cuenta de tres.
- Con el Campeonato Mundial de Peso Completo vacante tras la lesión de Seth Rollins, se disputó una campal para determinar quién enfrentará a CM Punk por el título. En los momentos finales, Jey Uso eliminó tanto a Jimmy Uso como a LA Knight, y luego remató eliminando a Dominik Mysterio.
► Cartelera WWE RAW 27 de octubre de 2025
-
Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.
-
CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.
-
Cara a cara entre CM Punk y Jey Uso.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 27 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Honda Center, Anaheim, California.
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|20:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.