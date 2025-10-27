WWE RAW 27 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 27 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Honda Center, en Anaheim, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**) Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***) CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 27 de octubre de 2025

Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.

Cara a cara entre CM Punk y Jey Uso.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?



Fecha: lunes 27 de octubre de 2025.

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Honda Center, Anaheim, California.

Hora local y plataforma (Raw — 27 oct. 2025) Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM) Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo) Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM) Panamá 19:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local Islas Canarias 01:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios) Australia — Sídney / Melbourne 20:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.