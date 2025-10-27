WWE RAW 27 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Dónde ver WWE Raw 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez

Este lunes 27 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Honda Center, en Anaheim, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS:  AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**)
  4. Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***)
  5. CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 27 de octubre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez
WWE Raw 27 de octubre 2025.
  • Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.
  • Cara a cara entre CM Punk y Jey Uso.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 27 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Honda Center, Anaheim, California.

Hora local y plataforma (Raw — 27 oct. 2025)
Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 20:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

