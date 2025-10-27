WWE RAW 27 DE OCTUBRE 2025 .— La semana pasada, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, derrotó a Roxanne Pérez, pero no tuvo tiempo de celebrar, pues de inmediato fue atacada a traición por Raquel Rodríguez y la misma Pérez. Al rescate acudió Nikki Bella, quien reapareció después de más de un mes. Debido a este altercado, surgió un reto para un mano a mano, así que este lunes veremos a Nikki Bella contra Roxanne Pérez, un duelo de experiencia contra juventud. ¿Podrá Bella superar a la integrante del Judgment Day? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Honda Center, en Anaheim, California.
- WWE RAW 20 de octubre 2025 | Becky Lynch vs. Maxxine Dupri.
- WWE NXT 21 de octubre 2025 | Leon Slater vs. Stacks.
- WWE SMACKDOWN 24 de octubre 2025 | Fraxiom vs. #DIY.
- NXT HALLOWEEN HAVOC 2025 | Ricky Saints vs. Trick Williams.
Las Campeonas Mundiales de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, harán acto de presencia para defender sus cinturones ante Bayley y Lyra Valkyria, tras el reto lanzado vía redes sociales por Bayley.
Además, un cara a cara entre CM Punk y Jey Uso, quienes se disputarán el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event XLI.
WWE Raw 27 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
En el ring estaba el Campeonato Mundial de Peso Completo, y Jey Uso abrió el programa con esta frase: «Mucha gente me grita al oído. Roman, Jimmy, mi mamá. Ahora mismo, no me importa lo que piensen de mí. Porque esto es lo mío, Uce. Ser bicampeón mundial»
CM Punk apareció enseguida para sermonear a Jey, no sin antes decir que «las 4 letras, una palabra» se refería a «Punk». Tras decirle irónicamente que ganó su derecho empujando a su hermano Jimmy, lo felicitó, y luego le cuestionó qué tan lejos puede llegar para lograr el Campeonato Mundial, ya que él también dijo que lo necesitaba.
Punk le hizo saber que él saldrá este sábado como Campeón Mundial y volvió a repetirle la pregunta a Jey, quien lo mandó al demonio y le dijo que él saldrá victorioso.
WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez
1. Penta vs. Rusev
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Un combate lleno de intensidad.
-
Contras
- Típico sin resultado que llevará a una triple amenaza.
-
El Grande Americano y sus secuaces continuaron atacando al dúo, pero Rusev y Penta se repusieron y lograron sacarlos del ring, pudiendo formarse una inusual alianza.
WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez
2. Nikki Bella vs. Roxanne Perez
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez
3.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras