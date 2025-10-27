WWE RAW 27 DE OCTUBRE 2025 .— La semana pasada, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, derrotó a Roxanne Pérez, pero no tuvo tiempo de celebrar, pues de inmediato fue atacada a traición por Raquel Rodríguez y la misma Pérez. Al rescate acudió Nikki Bella, quien reapareció después de más de un mes. Debido a este altercado, surgió un reto para un mano a mano, así que este lunes veremos a Nikki Bella contra Roxanne Pérez, un duelo de experiencia contra juventud. ¿Podrá Bella superar a la integrante del Judgment Day? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Honda Center, en Anaheim, California.

Las Campeonas Mundiales de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, harán acto de presencia para defender sus cinturones ante Bayley y Lyra Valkyria, tras el reto lanzado vía redes sociales por Bayley.

Además, un cara a cara entre CM Punk y Jey Uso, quienes se disputarán el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event XLI.

WWE Raw 27 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

En el ring estaba el Campeonato Mundial de Peso Completo, y Jey Uso abrió el programa con esta frase: «Mucha gente me grita al oído. Roman, Jimmy, mi mamá. Ahora mismo, no me importa lo que piensen de mí. Porque esto es lo mío, Uce. Ser bicampeón mundial»

CM Punk apareció enseguida para sermonear a Jey, no sin antes decir que «las 4 letras, una palabra» se refería a «Punk». Tras decirle irónicamente que ganó su derecho empujando a su hermano Jimmy, lo felicitó, y luego le cuestionó qué tan lejos puede llegar para lograr el Campeonato Mundial, ya que él también dijo que lo necesitaba.

Punk le hizo saber que él saldrá este sábado como Campeón Mundial y volvió a repetirle la pregunta a Jey, quien lo mandó al demonio y le dijo que él saldrá victorioso.

WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez 1. Penta vs. Rusev Rusev inició con bastante agresividad, pero Penta contraatacó con varias patadas, y con un tope tras sacar al búlgaro fuera del ring para emocionar al público. Rusev se salió del ring y Penta fue en su búsqueda, pero el mexicano fue impactado con las escaleras metálicas tras fallar un ataque. Rusev estaba en control e intentó sacarle la máscara su rival, pero este resistió y aprovechó para conectarle unas patadas tras obligarlo a fallar una embestida. Luego de que Penta le aplicara una contralona a Rusev y lograra una cuenta de dos, ambos tuvieron un intercambio en el centro del ring; sin embargo, llegaron Los Americanos para atacar a ambos combatientes y se acabó el combate. El Final Sin resultado Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate lleno de intensidad.

Contras Típico sin resultado que llevará a una triple amenaza.



El Grande Americano y sus secuaces continuaron atacando al dúo, pero Rusev y Penta se repusieron y lograron sacarlos del ring, pudiendo formarse una inusual alianza.

WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez 2. Nikki Bella vs. Roxanne Perez El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras



WWE RAW 27 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez 3. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras

