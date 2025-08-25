WWE RAW 25 DE AGOSTO 2025 .— Ahora que la Campeona Mundial, Naomi, tuvo que dejar vacante el título, la división femenil se pondrá interesante, pues todas buscarán posicionarse en la cima. Dos de las competidoras más destacadas, Rhea Ripley y Roxanne Pérez, tendrán un mano a mano este lunes. Ripley llega con ventaja histórica, ya que ha derrotado un par de veces a Roxanne, quien ahora que forma parte del Judgment Day, buscará mostrar su evolución. El duelo se programó debido a que Roxanne y Raquel Rodríguez atacaron a Iyo Sky la semana pasada, pero estará condimentado por la historia personal que comparten. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el bp pulse LIVE, en Birmingham, Inglaterra.
- WWE RAW 18 de agosto 2025 | Penta vs. Xavier Woods.
- WWE NXT 19 de agosto 2025 | Fatal Influence vs. Elegance Brand.
- WWE SMACKDOWN 22 de agosto 2025 | R-Truth vs. Aleister Black.
- NXT HEATWAVE 2025 | Oba Femi vs. Je’Von Evans.
Penta continuará en su cruzada contra The New Day. La semana pasada venció a Xavier Woods, y ahora enfrentará a Kofi Kingston.
Por su parte, Nikki Bella subirá al ring para confrontar a Becky Lynch.
Además, Roman Reigns abrirá el show desde Birmingham para hablar de su choque con Bronson Reed en Clash in Paris.
WWE Raw 25 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro