WWE RAW 24 DE NOVIEMBRE 2025 .— El torneo Last Time Is Now, que determinará al último oponente de John Cena antes de su retiro, entra en su fase de cuartos de final. Este lunes veremos uno de los choques más esperados: Penta enfrentará a Solo Sikoa. El mexicano llega muy motivado después de haber eliminado a Finn Bálor el viernes en SmackDown. Solo Sikoa, por su parte, avanzó después de derrotar a Dolph Ziggler, y está seguro de mantener su racha. Será una batalla difícil para el Cero Miedo, quien buscará sacar la casta para avanzar a la ronda semifinal. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Paycom Center, en Oklahoma City, Oklahoma.

En la otra lucha de cuartos de final veremos a Gunther contra Carmelo Hayes. Gunther viene de derrotar a Je’Von Evans, mientras que Hayes eliminó de manera sorpresiva a Bronson Reed. Quien gane, enfrentará en la semifinal a Solo Sikoa o a Penta.

Habrá también una lucha para definir qué equipo se lleva la ventaja en la lucha de WarGames varonil en Survivor Series.

Además, Roman Reigns abrirá la noche.

WWE Raw 24 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro