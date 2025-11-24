Este lunes 24 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Paycom Center, en Oklahoma City, Oklahoma, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

John Cena, Sheamus y Rey Mysterio vencieron a The Judgment Day (*** 1/2) Solo Sikoa venció a Dolph Ziggler (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2) Gunther venció a Je’Von Evans (****)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 24 de noviembre de 2025

TORNEO LAST TIME IS NOW – CUARTOS DE FINAL: Penta vs. Solo Sikoa.

Penta vs. Solo Sikoa. TORNEO LAST TIME IS NOW – CUARTOS DE FINAL: Gunther vs. Carmelo Hayes.

Gunther vs. Carmelo Hayes. Lucha por la ventaja en WarGames varonil de Survivor Series.

Roman Reigns estará presente

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?



Fecha: lunes 24 de noviembre de 2025.

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma

Hora local y plataforma (Raw — 27 oct. 2025) Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM) Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo) Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix (consulte disponibilidad local) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios) Australia — Sídney / Melbourne 21:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.