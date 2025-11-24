Este lunes 24 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Paycom Center, en Oklahoma City, Oklahoma, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- John Cena, Sheamus y Rey Mysterio vencieron a The Judgment Day (*** 1/2)
- Solo Sikoa venció a Dolph Ziggler (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2)
- Gunther venció a Je’Von Evans (****)
► Momentos clave:
- En el torneo Last Time Is Now, Solo Sikoa enfrentó nada menos que a Dolph Ziggler, quien regresó a Raw por una noche. A pesar de que Ziggler intentó imponer su estilo rápido y explosivo, Sikoa lo derrotó con un Samoan Spike, avanzando así a cuartos de final.
- En una lucha que parecía de rutina, Becky Lynch expuso el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri. Lynch controló la mayor parte del encuentro, pero AJ Lee apareció, causando una distracción, momento que Maxxine aprovechó para lanzarse en una plancha que le dio la victoria. Maxxine es ahora la nueva Campeona Intercontinental.
- En el otro duelo del torneo Last Time Is Now, Gunther se midió con Je’Von Evans. Un candado estrangulador fue la llave que le dio la victoria al europeo.
► Cartelera WWE RAW 24 de noviembre de 2025
- TORNEO LAST TIME IS NOW – CUARTOS DE FINAL: Penta vs. Solo Sikoa.
- TORNEO LAST TIME IS NOW – CUARTOS DE FINAL: Gunther vs. Carmelo Hayes.
- Lucha por la ventaja en WarGames varonil de Survivor Series.
- Roman Reigns estará presente
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 24 de noviembre de 2025.
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|21:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.