WWE RAW 23 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 23 de marzo 2026 | The Usos vs. Austin Theory y Logan Paul

Este lunes 23 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. El Grande Americano venció a El Original Grande Americano (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee (c) retuvo ante Bayley (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Dragon Lee (*** 1/2)
  4. Nattie venció a Maxxine Dupri (**)
  5. Stephanie Vaquer venció a Raquel Rodríguez (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 23 de marzo 2026 | The Usos vs. Austin Theory y Logan Paul
WWE Raw 23 de marzo 2026.
  • The Usos (Jey y Jimmy Uso) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul).
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Dominik Mysterio.
  • Aparición de Brock Lesnar.
  • Grayson Waller vs. Je’Von Evans.
  • Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
  • Apariciones de Roman Reigns, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y LA Knight.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 23 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: TD Garden, Boston, Massachusetts.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción Prob. Análisis
The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory & Logan Paul) The VISION 80% Aunque originalmente estaba pautada como lucha titular, fue cambiada a no titular un día antes. Seguramente quieren hacer más fuertes a Theory y Paul.
Respuesta de la Bestia
Brock Lesnar tras ataque de Oba Femi		 Ataque / Promo 90% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a quien se le ponga enfrente o atacará a Femi si aparece.
Campeonato Intercontinental WWE
Penta (c) vs. Dominik Mysterio		 Penta Retiene 90% Penta está dominante como campeón. Dominik es un retador creíble, pero Hijo del Vikingo será retador de Penta en Worlds Collide. Posible interferencia de Liv Morgan o Raquel Rodríguez.
Grayson Waller vs. Je’Von Evans Je’Von Evans Gana 65% Evans es la nueva estrella en ascenso que WWE quiere empujar. Waller puede absorber la derrota y seguir siendo relevante con su personaje arrogante.
Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) Bayley Y Valkyria 60% Bayley necesita momentum tras perder ante AJ Lee. Valkyria es la futura estrella. Las Kabuki Warriors pueden absorber la derrota.
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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