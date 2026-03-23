Este lunes 23 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

El Grande Americano venció a El Original Grande Americano (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee (c) retuvo ante Bayley (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Dragon Lee (*** 1/2) Nattie venció a Maxxine Dupri (**) Stephanie Vaquer venció a Raquel Rodríguez (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026

The Usos (Jey y Jimmy Uso) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul).

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Dominik Mysterio.

Penta (c) vs. Dominik Mysterio. Aparición de Brock Lesnar.

Grayson Waller vs. Je’Von Evans.

Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

Apariciones de Roman Reigns, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y LA Knight.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 23 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: TD Garden, Boston, Massachusetts.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción Prob. Análisis The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory & Logan Paul) The VISION 80% Aunque originalmente estaba pautada como lucha titular, fue cambiada a no titular un día antes. Seguramente quieren hacer más fuertes a Theory y Paul. Respuesta de la Bestia

Brock Lesnar tras ataque de Oba Femi Ataque / Promo 90% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a quien se le ponga enfrente o atacará a Femi si aparece. Campeonato Intercontinental WWE

Penta (c) vs. Dominik Mysterio Penta Retiene 90% Penta está dominante como campeón. Dominik es un retador creíble, pero Hijo del Vikingo será retador de Penta en Worlds Collide. Posible interferencia de Liv Morgan o Raquel Rodríguez. Grayson Waller vs. Je’Von Evans Je’Von Evans Gana 65% Evans es la nueva estrella en ascenso que WWE quiere empujar. Waller puede absorber la derrota y seguir siendo relevante con su personaje arrogante. Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) Bayley Y Valkyria 60% Bayley necesita momentum tras perder ante AJ Lee. Valkyria es la futura estrella. Las Kabuki Warriors pueden absorber la derrota.