Este lunes 23 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- El Grande Americano venció a El Original Grande Americano (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee (c) retuvo ante Bayley (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Dragon Lee (*** 1/2)
- Nattie venció a Maxxine Dupri (**)
- Stephanie Vaquer venció a Raquel Rodríguez (** 1/2)
► Momentos clave:
- En la lucha entre los Grandes Americanos, la aparición de Bravo Americano y Rayo Americano fue la que inclinó la balanza, permitiendo que El Grande Americano sacara ventaja en una lucha caótica.
- En la lucha por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE, AJ Lee esquivó el codazo aéreo de Bayley y enseguida atrapó a su rival con el Black Widow, obligándola a rendirse.
- En la lucha por el Campeonato Intercontinental WWE, Penta aplicó el Mexican Destroyer para apagar la reacción de Dragon Lee y sellar la victoria.
- Nattie no tuvo problemas para vencer a Maxxine Dupri. La canadiense aseguró el Sharpshooter y forzó la rendición de su pupila.
- La Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, venció a Raquel Rodríguez en una lucha no titular. Aunque Liv Morgan estaba interfiriendo, Iyo Sky la neutralizó. Con esa amenaza fuera del camino, Stephanie Vaquer pudo concentrarse y terminó imponiéndose.
► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026
- The Usos (Jey y Jimmy Uso) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Dominik Mysterio.
- Aparición de Brock Lesnar.
- Grayson Waller vs. Je’Von Evans.
- Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
- Apariciones de Roman Reigns, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y LA Knight.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 23 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: TD Garden, Boston, Massachusetts.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (17 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (17 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (17 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (17 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (17 mar.)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.