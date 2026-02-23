Este lunes 23 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***) Asuka venció a Bayley y Nattie (***) Penta venció a El Grande Americano (** 1/2) Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 23 de febrero de 2026

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bronson Reed vs. Jey Uso vs. El Grande Americano Original

Raquel Rodríguez vs. IYO SKY vs. Kairi Sane. Brock Lesnar estará presente

Tributo a AJ Styles

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 23 de febrero de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: State Farm Arena, Atlanta, Georgia.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jey Uso vs. Bronson Reed vs. El Grande Americano

Clasificatoria para Elimination Chamber Bronson Reed 60% Su tamaño y dominio reciente con The Vision le dan ventaja. Jey Uso ya está en un equipo titular. IYO SKY vs. Raquel Rodriguez vs. Kairi Sane

Clasificatoria para Elimination Chamber IYO SKY 65% Viene con momentum tras su ataque a Nia Jax. WWE quiere mantenerla fuerte junto a Rhea Ripley. Homenaje a AJ Styles

Segmento Especial — Posible aparición sorpresa o anuncio relacionado con el futuro de Styles en WWE.