Este lunes 23 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***)
- Asuka venció a Bayley y Nattie (***)
- Penta venció a El Grande Americano (** 1/2)
- Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Bronson Reed impactó con Tsunami a Jey Uso para que The Vision se llevara la victoria en el combate por equipos.
- Asuka logra hacer que Bayley se rindiera con el Asuka Lock y se ganó su lugar en la Elimination Chamber.
- Penta aplicó el Penta Driver a El Grande Americano para convertirse en el nuevo retador número uno al Campeonato Intercontinental.
- Tras una intervención de Dragon Lee que deja a Gunther vulnerable, Je’Von Evans noqueó a Dominik Mysterio con su OG Cutter para ganar la lucha y asegurar su lugar en la Elimination Chamber.
► Cartelera WWE RAW 23 de febrero de 2026
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bronson Reed vs. Jey Uso vs. El Grande Americano Original
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Raquel Rodríguez vs. IYO SKY vs. Kairi Sane.
- Brock Lesnar estará presente
- Tributo a AJ Styles
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 23 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: State Farm Arena, Atlanta, Georgia.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix