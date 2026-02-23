WWE RAW 23 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 23 de febrero 2026 | Jey Uso vs. Grande Americano vs. Bronson Reed

Este lunes 23 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgiacon otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***)
  2. Asuka venció a Bayley y Nattie (***)
  3. Penta venció a El Grande Americano (** 1/2)
  4. Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 23 de febrero de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 23 de febrero 2026 | Jey Uso vs. Grande Americano vs. Bronson Reed
WWE Raw 23 de febrero 2026.
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bronson Reed vs. Jey Uso vs. El Grande Americano Original
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Raquel Rodríguez vs. IYO SKY vs. Kairi Sane.
  • Brock Lesnar estará presente
  • Tributo a AJ Styles

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 23 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: State Farm Arena, Atlanta, Georgia.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Jey Uso vs. Bronson Reed vs. El Grande Americano
Clasificatoria para Elimination Chamber		 Bronson Reed 60% Su tamaño y dominio reciente con The Vision le dan ventaja. Jey Uso ya está en un equipo titular.
IYO SKY vs. Raquel Rodriguez vs. Kairi Sane
Clasificatoria para Elimination Chamber		 IYO SKY 65% Viene con momentum tras su ataque a Nia Jax. WWE quiere mantenerla fuerte junto a Rhea Ripley.
Homenaje a AJ Styles
Segmento Especial		 Posible aparición sorpresa o anuncio relacionado con el futuro de Styles en WWE.
LA LUCHA SIGUE...
