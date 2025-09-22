WWE RAW 22 DE SEPTIEMBRE 2025 .— En Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva Campeona Mundial luego de derrotar a Iyo Sky en una lucha por el título vacante. La chilena está nuevamente en los cuernos de la luna, después de dominar las divisiones femeniles del CMLL y de NXT. Sin embargo, ahora tendrá que prepararse para enfrentar difíciles retos, uno de ellos será en el próximo Crown Jewel, donde deberá enfrentar a la Campeona WWE en un combate que definirá quien se lleva el Campeonato Femenil Crown Jewel. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Ford Center, en Evansville, Indiana.

AJ Lee hizo un retorno triunfal en Wrestlepalooza al unir fuerzas con CM Punk para derrotar a Becky Lynch y Seth Rollins. Ese triunfo podría valerle una oportunidad directa contra Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE.

Bron Breakker y Bronson Reed siguen dejando huella como fuerza dominante tras vencer a los Uso en Indianápolis. Mientras tanto, Seth Rollins, Campeón Mundial de Peso Completo, comienza a ajustar toda su atención hacia Crown Jewel 2025.

WWE Raw 22 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 5:00 pm, hora del centro