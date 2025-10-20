WWE RAW 20 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 20 de octubre 2025 | Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Este lunes 20 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Penta (*** 1/2)
  2. Rhea Ripley venció a Kairi Sane (***)
  3. Bronson Reed venció a Jimmy Uso (***)
  4. Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (** 1/2)
  5. LUCHA CONTENDIENTE #1: CM Punk venció a LA Knight y Jey Uso (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 20 de octubre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 20 de octubre 2025 | Becky Lynch vs. Maxxine Dupri
WWE Raw 20 de octubre 2025.
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Rusev
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Judgment Day (Finn Bálor y JD McDonagh) (c) vs. AJ Styles y Dragon Lee
  • Adam Pearce aborda la situación de Seth Rollins

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 20 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Golden 1 Center, Sacramento, California.

Hora local y plataforma (Raw — 20 oct. 2025)
Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 20:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

LA LUCHA SIGUE...
