WWE RAW 20 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 20 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Penta (*** 1/2)
- Rhea Ripley venció a Kairi Sane (***)
- Bronson Reed venció a Jimmy Uso (***)
- Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (** 1/2)
- LUCHA CONTENDIENTE #1: CM Punk venció a LA Knight y Jey Uso (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Seth Rollins fue traicionado y expulsado de The Vision por Bron Breakker, y Bronson Reed, el ataque tomó por sorpresa a los aficionados quienes quedaron incrédulos ante tal acontecimiento.
- Dominik Mysterio sigue siendo muy astuto cuando se trata de defender con éxito el Campeonato Intercontinental y con artimañas logró retener el título ante Penta.
- CM Punk tendrá otra oportunidad de hacerse con el Campeonato Mundial de Peso Completo, pues salió airoso de la triple amenaza contra Jey Uso y L.A. Knight, lo cual lo coloca como contendiente número uno al título.
► Cartelera WWE RAW 20 de octubre de 2025
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Rusev
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Judgment Day (Finn Bálor y JD McDonagh) (c) vs. AJ Styles y Dragon Lee
- Adam Pearce aborda la situación de Seth Rollins
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 20 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Golden 1 Center, Sacramento, California.
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|20:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.