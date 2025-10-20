WWE RAW 20 DE OCTUBRE 2025 .— Becky Lynch defenderá el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, quien recientemente derrotó a Lynch en un mano a mano. Aunque ess victoria fue por conteo fuera del ring, significó el triunfo más importante en la carrera de Duprí, quien así pudo obtener esta oportunidad titular. Sin embargo, Lynch ahora sabe que no debe subestimar a Dupri, así que tratará de derrotarla de la manera más rápida, contundente y dolorosa posible. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California.

En otra lucha con un título en juego, Dominik Mysterio defenderá el Campeonato Intercontinental ante Rusev, quien llega sabiendo que ésta puede ser su última oportunidad.

Por su parte, los otros miembros del Judgment Day (Finn Bálor y JD McDonagh) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante AJ Styles y Dragon Lee.

Además, el Gerente General, Adam Pearce, abordará la situación de Seth Rollins tras la reciente traición sufrida a manos de Bron Breakker y Bronson Reed.

WWE Raw 20 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro