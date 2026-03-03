WWE RAW 2 DE MARZO 2026 .— Dominik Mysterio expondrá nuevamente el Campeonato Intercontinental WWE ante Penta. El mexicano ha estado buscando obtener un título desde su llegada a WWE. En octubre pasado, falló en su intento por destronar a Mysterio. En noviembre, tampoco tuvo suerte en una amenaza triple que incluyó a Rusev. Esta nueva oportunidad la obtuvo el pasado 16 de febrero tras vencer a El Grande Americano. Con el panorama de WrestleMania tomando forma, éste es el momento perfecto para que Penta vaya por el oro. Dominik ha sido un campeón sorpresivamente dominante, utilizando tácticas cuestionables para retener. ¿Dará la sorpresa el enmascarado de Ecatepec? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana.

La de Dragon Lee y Gunther es una rivalidad personal que ha escalado rápidamente. Primeramente, el mexicano fue atacado y humillado por el austriaco. En el RAW del 23 de febrero, Dragon Lee atacó a Gunther después de que El General del Ring interrumpiera el homenaje a AJ Styles, y ahora intentará derrotarlo en un mano a mano.

El Jefe Tribal regresa a Raw después de que CM Punk declarara que seguirá siendo campeón cuando Roman Reigns regrese. La lucha entre ambos está confirmada para WrestleMania 42, así que este segmento promete ser intenso, especialmente después de que Punk retuviera su título contra Finn Bálor en Elimination Chamber.

Seth Rollins hará su primera aparición en Raw tras su sorpresivo regreso en Elimination Chamber, donde reveló ser el hombre enmascarado que ayudó a Cody Rhodes. Han pasado sólo 4 meses y medio después de su cirugía de hombro. ¿Buscará venganza contra The Vision? ¿O tiene otros planes para WrestleMania?

Además, tendremos la presencia de AJ Lee como la nueva Campeona Intercontinental WWE.

WWE Raw 2 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Dominik Mysterio (c) vs. Penta

Campeonato Intercontinental WWE Penta Gana 52% Es hora de que Penta tenga un campeonato. Dominik ha tenido buen reinado pero Penta necesita el impulso para WrestleMania. Dragon Lee vs. Gunther Gunther 75% El General del Ring no puede permitirse una derrota, pero Dragon Lee podría convertirse en matagigantes como lo fue Rey Mysterio en WCW. Roman Reigns

Regreso / Segmento Confrontación — Intenso cara a cara con Punk que termine en caos. Seth Rollins

Primeras Palabras Desafío a Paul — Rollins necesita un oponente para WrestleMania y Logan Paul es la opción lógica tras su ataque.

Paul Heyman llego con Austin Theory y Logan Paul, y todos fueron abuchados, y sin mayor demora habló de Seth Rollins, diciéndole que él se ha robado el crédito por cofundar The Vision y The Shield, sin merecerlo, pero más coraje le dio el hecho de que le robó a Logan Paul la posibilidad de ir a WrestleMania al interferir en la cámara de la eliminación, y prometió reventarle el trasero a Rollins la próxima vez que lo vean.

Theory tomó el micrófono, pero el público le decía que «apestaba» y le dio el micrófono a Logan Paul, quien dijo que había eliminado a tres personas antes de ser eliminado, y se comparó con Brock Lesnar por haber hecho lo mismo, y decidió boicotear el programa hasta que Seth aparezca.

Adam Pearce apareció para decirles que el viernes lesionaron a Jey Uso y les dijo a todos que se marcharan. Heyman se enfureció negando la situación, pero que no se iban a hacer responsables si algo le pasaba a Seth Rollins.

Pearce dijo que Rollins no tenía el alta médica para competir, y aparecieron varios encapuchados para sorprenderlos, con los miembros de seguridad, Theory y Logan yendo en su persecución. Aparecieron dos más, y uno de ellos sí fue el propio Rollins, quien le dio un silletazo en la espalda. Acto seguido, le aplicó un pisotón.

En el parqueadero, Jey Uso emboscó a Austin Theory, luego de que este se asegurara de que Paul Heyman fuera embarcado en una ambulancia, la cual fue manejada por LA Knight.

WWE RAW 2 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Penta 1. Gunther vs. Dragon Lee Dragon Lee no perdió tiempo para lanzarse sobre Gunther, aunque eventualmente fue catapultado hacia el área de la campana. Ya cuando la acción se hizo oficial, El Ring General tomó el control mientras buscaba sacarle la máscara. Lee encontró una apertura y por poco sorprendía asu rival con una enredadera, y tras resistir otro embate, el enmascarado logró una ofensiva rápida gracias a que lo estrelló frente al poste; sin embargo, Gunther interceptó un tope y lo derribó con un machetazo. Gunther seguía dominando, e incluso humilló a su rival cuando le aplicó un bombazo y él mismo evitó el conteo. Sin embargo, cuando ambos estaban afuera, Lee logró derribar a su rival con un Sunset Flip y, tras impedir que Gunther volviera al ring, le conectó con un tope. Al volver al ring, Lee siguió con su ofensiva, pero Gunther logró bloquear otro ataque rival y lo sometió con una dormilona, pero quitándole la máscara para que Lee finalmente se rindiera. El Final Dormilona de Gunther. Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Lee se lució pese a la derrota.

Contras



AJ Lee llegó al ring para hablar sobre su reciente logro y el público le dijo que «se lo merecía» y ella asintió, recordándoles que decidió volver para demostrar que podía enfrentarse con las mejores.

AJ reconoció que Becky era una de las mejores, pero logró derrotarla, aunque le costó algunos raspones, y ahora con Becky en el espejo retrovisor, decidió mirar hacia el futuro, y no quiso esperar a WrestleMania y dijo que quería defender su título. Así, recordó que ahora habrá gente que quizás quiere ponerle las manos encima, e invitó a cualquiera que se atreva a desafiarla.

WWE RAW 2 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Penta 2. El Grande Americano Original vs. Rayo Americano El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras



WWE RAW 2 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Penta 3. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras

