Este lunes 2 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2) Nattie venció a Maxxine Dupri (*) Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2) Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta.

Regreso de Roman Reigns.

Regreso de Seth Rollins.

Presencia de la Campeona Intercontinental WWE, AJ Lee.

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Dominik Mysterio (c) vs. Penta

Campeonato Intercontinental WWE Penta Gana 52% Es hora de que Penta tenga un campeonato. Dominik ha tenido buen reinado pero Penta necesita el impulso para WrestleMania. Dragon Lee vs. Gunther Gunther 75% El General del Ring no puede permitirse una derrota, pero Dragon Lee podría convertirse en matagigantes como lo fue Rey Mysterio en WCW. Roman Reigns

Regreso / Segmento Confrontación — Intenso cara a cara con Punk que termine en caos. Seth Rollins

Primeras Palabras Desafío a Paul — Rollins necesita un oponente para WrestleMania y Logan Paul es la opción lógica tras su ataque.