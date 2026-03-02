WWE RAW 2 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver WWE Raw 2 de marzo 2026 | Dominik Mysterio vs. Penta

Este lunes 2 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2)
  2.  Nattie venció a Maxxine Dupri (*)
  3. Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2)
  4. Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 2 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 2 de marzo 2026 | Dominik Mysterio vs. Penta
WWE Raw 2 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta.
  • Dragon Lee vs. Gunther.
  • Regreso de Roman Reigns.
  • Regreso de Seth Rollins.
  • Presencia de la Campeona Intercontinental WWE, AJ Lee.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix

 

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Dominik Mysterio (c) vs. Penta
Campeonato Intercontinental WWE		 Penta Gana 52% Es hora de que Penta tenga un campeonato. Dominik ha tenido buen reinado pero Penta necesita el impulso para WrestleMania.
Dragon Lee vs. Gunther Gunther 75% El General del Ring no puede permitirse una derrota, pero Dragon Lee podría convertirse en matagigantes como lo fue Rey Mysterio en WCW.
Roman Reigns
Regreso / Segmento		 Confrontación Intenso cara a cara con Punk que termine en caos.
Seth Rollins
Primeras Palabras		 Desafío a Paul Rollins necesita un oponente para WrestleMania y Logan Paul es la opción lógica tras su ataque.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos