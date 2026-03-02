Este lunes 2 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Jey Uso venció a Bronson Reed y El Grande Americano Original (** 1/2)
- Nattie venció a Maxxine Dupri (*)
- Je’Von Evans venció a Kofi Kingston (** 1/2)
- Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky y Kairi Sane (***)
► Momentos clave:
- Bronson Reed terminó lesionado de un bíceps, lo que cambió el rumbo de la lucha. Con Reed fuera de acción, Jey Uso conectó un Uso Splash sobre El Grande Americano para llevarse la victoria
- Maxxine Dupri fue noqueada contra el poste del ring tras una ofensiva agresiva, y la lucha terminó rápidamente por detención del réferi, dando la victoria a Nattie.
- Je’Von Evans consiguió la victoria tras aprovechar distracciones, contrarrestar a Kofi Kingston y conectar su movimiento final OG Cutter para la cuenta de tres.
- Una serie de maniobras aéreas decisivas culminó con Raquel Rodríguez atrapando a Kairi Sane y aplicando un potente bombazo de la texana para ganar el combate y sellar su lugar en Elimination Chamber.
► Cartelera WWE RAW 2 de marzo de 2026
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta.
- Dragon Lee vs. Gunther.
- Regreso de Roman Reigns.
- Regreso de Seth Rollins.
- Presencia de la Campeona Intercontinental WWE, AJ Lee.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, Indiana.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix