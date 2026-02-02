Este lunes 2 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Liv Morgan, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (*** 1/2)
- Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2)
- Alpha Academy vencieron a The New Day, Los Americanos y American Made (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo por DQ ante AJ Styles (*** 1/2)
► Momentos clave:
- El equipo de Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley superó a las integrantes de Judgment Day. La victoria llegó cuando Rhea Ripley ejecutó el Riptide sobre Roxanne Perez.
- Austin Theory derrotó a Rey Mysterio tras capitalizar distracciones de The Vision, reforzando su impulso rumbo al Royal Rumble.
- Alpha Academy (Akira Tozaway Otis) consiguió la victoria en el cuadrangular de parejas con un sentón de Tozawa sobre Julius Creed, ganando el combate y convirtiéndose en contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas.
- El combate entre CM Punk y AJ Styles fue altamente competitivo. Finn Bálor irrumpió y atacó brutalmente a Punk, derribándolo dentro y fuera del ring, culminando con varios Coup de Grace y forzando que el combate terminara en descalificación.
► Cartelera WWE RAW 2 de febrero de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL — PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 2 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Pensilvania.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix