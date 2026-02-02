WWE RAW 2 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez

Este lunes 2 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Liv Morgan, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (*** 1/2)
  2. Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2)
  3. Alpha Academy vencieron a The New Day, Los Americanos y American Made (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo por DQ ante AJ Styles (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 2 de febrero de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez
WWE Raw 2 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL — PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 2 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Pensilvania.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos