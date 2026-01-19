WWE RAW 19 DE ENERO 2026 .— WWE llega a Belfast con un choque estelar por el Campeonato Mundial de Peso Completo, donde CM Punk defenderá el título ante Finn Bálor, luego de que el irlandés lanzara un reto directo en el episodio anterior de Raw. Bálor pidió que la lucha se realizara en esta fecha en particular, pues aunque es originario de la República de Irlanda, coronarse frente a la afición de Irlanda del Norte tendría un significado especial para él. Punk aceptó el desafío, consciente de que su rival lo llevará al límite, pero también con la intención de reafirmarse como el monarca máximo de la marca roja. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte.

Además, se ha programado una revancha titular. La Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, pondrá en juego la corona ante Maxxine Dupri. Apenas el pasado 5 de enero, Lynch recuperó el campeonato, aunque lo hizo de manera polémica al apoyarse en las cuerdas durante el toque de espaldas. Esa acción ha puesto en duda la legitimidad de su reinado, por lo que ahora deberá demostrar que merece portar el título.

WWE Raw 19 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 2:00 pm, hora del centro