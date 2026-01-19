Este lunes 19 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Je’Von Evans venció a El Bravo Americano (** 1/2) LUCHA PARA DEFINIR A LAS RETADORAS NÚMERO UNO: Liv Morgan y Roxanne Pérez vencieron a Asuka y Kairi Sane vs. Bayley y Lyra Valkyria (***) Penta y Dragon Lee vencieron por DQ a Bronson Reed y Austin Theory (*** 1/2) Gunther venció a AJ Styles (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 19 de enero de 2026

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Finn Bálor

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri

► ¿Dónde ver WWE Raw en vivo?

Fecha: lunes 19 de enero de 2026.

Horario de referencia: 14:00 horas — Hora de la Ciudad de México.

Emisión: EN VIVO a nivel mundial vía Netflix.

Sede: SSE Arena Belfast, Irlanda del Norte.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 14:00 Netflix (EN VIVO) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 14:00 Netflix (EN VIVO) Panamá 15:00 Netflix (EN VIVO) Colombia, Perú, Ecuador 15:00 Netflix (EN VIVO) Puerto Rico, República Dominicana 16:00 Netflix (EN VIVO) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 16:00 Netflix (EN VIVO) Chile (Santiago) 17:00 Netflix (EN VIVO) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 17:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Nueva York (ET) 15:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Chicago (CT) 14:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Denver (MT) 13:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 12:00 Netflix (EN VIVO) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 15:00 Netflix (EN VIVO) Reino Unido — Londres (GMT) 20:00 Netflix (EN VIVO) Alemania, España, Francia, Italia 21:00 Netflix (EN VIVO) Islas Canarias 20:00 Netflix (EN VIVO) India — Nueva Delhi 01:30 (martes) Netflix (EN VIVO) Japón — Tokio 05:00 (martes) Netflix (EN VIVO) Australia — Sídney 07:00 (martes) Netflix (EN VIVO) Nueva Zelanda — Auckland 09:00 (martes) Netflix (EN VIVO)