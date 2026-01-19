Este lunes 19 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Je’Von Evans venció a El Bravo Americano (** 1/2)
- LUCHA PARA DEFINIR A LAS RETADORAS NÚMERO UNO: Liv Morgan y Roxanne Pérez vencieron a Asuka y Kairi Sane vs. Bayley y Lyra Valkyria (***)
- Penta y Dragon Lee vencieron por DQ a Bronson Reed y Austin Theory (*** 1/2)
- Gunther venció a AJ Styles (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Je’Von Evans enfrentó a Bravo Americano. Resistió interferencias de los demás Americanos y coronó su victoria con un Spanish Fly desde la tercera cuerda seguida de un OG Cutter.
- Liv Morgan y Roxanne Perez se impusieron a Asuka y Kairi Sane tras un Oblivion de Morgan a Sane para convertirse en las retadoras número 1 al Campeonato Femenil de Parejas WWE.
- El combate de Penta y Dragon Lee vs. Bronson Reed & Austin Theory, terminó en descalificación después de que Bron Breakker irrumpió y atacó a Penta y Dragon Lee con múltiples Spears.
- Gunther obtuvo la victoria sobre AJ Styles de forma controversial. Styles lo había puesto en el Calf Crusher, pero el réferi no vio que Gunther se rindió y luego Gunther aplicó un golpe bajo seguido de una Powerbomb para asegurar el triunfo.
► Cartelera WWE RAW 19 de enero de 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Finn Bálor
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri
► ¿Dónde ver WWE Raw en vivo?
Fecha: lunes 19 de enero de 2026.
Horario de referencia: 14:00 horas — Hora de la Ciudad de México.
Emisión: EN VIVO a nivel mundial vía Netflix.
Sede: SSE Arena Belfast, Irlanda del Norte.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Panamá
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Colombia, Perú, Ecuador
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Puerto Rico, República Dominicana
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Chile (Santiago)
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|12:00
|Netflix (EN VIVO)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|Alemania, España, Francia, Italia
|21:00
|Netflix (EN VIVO)
|Islas Canarias
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|India — Nueva Delhi
|01:30 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Japón — Tokio
|05:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Australia — Sídney
|07:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Nueva Zelanda — Auckland
|09:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)