WWE RAW 18 DE AGOSTO 2025 .— Xavier Woods buscará justicia tras el polémico incidente con su sombrero valorado en doce mil dólares que Penta le arrebató —y se puso—. Esa burla pública encendió una confrontación que llevó a que el Gerente General Adam Pearce oficializara el duelo entre ambos para esta semana. Woods no busca sólo una victoria: quiere que Penta pague por el daño emocional y material sufrido. ¿Quién se llevará la victoria? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Wells Fargo Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

WWE Raw 18 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro