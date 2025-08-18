WWE RAW 18 de agosto 2025 | Resultados en vivo | Penta vs. Xavier Woods

por
Cobertura y resultados WWE Raw 18 de agosto 2025 | Penta vs. Xavier Woods

WWE RAW 18 DE AGOSTO 2025 .— Xavier Woods buscará justicia tras el polémico incidente con su sombrero valorado en doce mil dólares que Penta le arrebató —y se puso—. Esa burla pública encendió una confrontación que llevó a que el Gerente General Adam Pearce oficializara el duelo entre ambos para esta semana. Woods no busca sólo una victoria: quiere que Penta pague por el daño emocional y material sufrido. ¿Quién se llevará la victoria? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Wells Fargo Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

WWE Raw 18 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados WWE Raw 18 de agosto 2025 | Penta vs. Xavier Woods
WWE Raw 18 de agosto 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos