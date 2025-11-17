WWE RAW 17 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 17 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena venció a Dominik Mysterio (***) TORNEO LAST TIME IS NOW: Rusev venció a Damian Priest (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (** 1/2) TORNEO LAST TIME IS NOW: Sheamus venció a Shinsuke Nakamura (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Kabuki Warriors vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 17 de noviembre de 2025

Último Monday Night Raw de John Cena.

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri.

Gunther vs. Je’Von Evans. TORNEO LAST TIME IS NOW: Solo Sikoa vs. ???

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?



Fecha: lunes 17 de noviembre de 2025.

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Madison Square Garden, New York City, New York

Hora local y plataforma (Raw — 27 oct. 2025) Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM) Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo) Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix (consulte disponibilidad local) Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios) Australia — Sídney / Melbourne 21:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.