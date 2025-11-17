WWE RAW 17 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 17 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena venció a Dominik Mysterio (***)
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Rusev venció a Damian Priest (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (** 1/2)
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Sheamus venció a Shinsuke Nakamura (***)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Kabuki Warriors vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (***)
► Momentos clave:
- Asuka y Kairi Sane derrotaron a Charlotte Flair y Alexa Bliss, convirtiéndose en las nuevas Campeonas de Parejas WWE.
- Stephanie Vaquer retuvo el título mundial femenil ante Raquel Rodríguez. Vaquer sobrevivió una powerbomb y aprovechó un error de Raquel para conectar su combinación final. Lo más destacado ocurrió después: Nikki Bella, quien había estado apoyándola, la atacó con el propio campeonato, cambiando totalmente el escenario tras la defensa exitosa.
- Adam Priest luchó con visión reducida por la lesión en su ojo, lo cual Rusev explotó de principio a fin, logrando avanzar en el torneo Last Time is Now.
► Cartelera WWE RAW 17 de noviembre de 2025
- Último Monday Night Raw de John Cena.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch (c) vs. Maxxine Dupri.
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther vs. Je’Von Evans.
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Solo Sikoa vs. ???
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 17 de noviembre de 2025.
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Madison Square Garden, New York City, New York
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|21:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.