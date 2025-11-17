WWE RAW 17 DE NOVIEMBRE 2025 .— El pasado lunes, John Cena sorprendió al Universo WWE cuando se presentó como retador de Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental. El veterano logró la victoria, convirtiéndose en uno de los pocos campeones Grand Slam de la compañía. Este lunes, Cena llegará al ring del Madison Square Garden para celebrar su lucha número 545 en el programa en el que será el último Monday Night Raw de su carrera. Será una emotiva noche cuando entramos en la fase final de la despedida de la más grande Superestrella que ha tenido WWE en el siglo XXI. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Madison Square Garden, en New York City, New York.

Como parte del torneo denominado Last Time Is Now, que definirá quién será el oponente final de John Cena en su lucha de retiro, se disputarán esta noche los duelos de primera ronda. En uno, Gunther enfrentará a Je’Von Evans. En el otro, y Solo Sikoa se medirá con un oponente por anunciar.

Además, la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, pondrá su título en juego frente a Maxxine Dupri.

WWE Raw 17 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro