WWE RAW 16 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 16 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

GAUNTLET MATCH, CONTENIDENTE #1 AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2) Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)

► Momentos clave:

El momento decisivo del Gauntlet Match llegó cuando Lyra Valkyria neutralizó a Kairi Sane fuera del ring, dejando a Asuka vulnerable. Bayley aprovechó la distracción y conectó el Rose Plant para derrotar a Asuka , ganando la oportunidad titular contra AJ Lee.

llegó cuando Lyra Valkyria neutralizó a Kairi Sane fuera del ring, dejando a Asuka vulnerable. , ganando la oportunidad titular contra AJ Lee. Cuando El Grande Americano intentó sorprender con una ofensiva aérea para llevarse el título, Penta reaccionó en el momento exacto y aplicó su Penta Driver en el centro del ring , logrando la cuenta de tres para retener el Campeonato Intercontinental en su primera defensa.

, logrando la cuenta de tres para retener el Campeonato Intercontinental en su primera defensa. En un duelo de poder entre Oba Femi y Rusev, el búlgaro parecía tomar ventaja. Sin embargo, Oba Femi resistió el castigo y revirtió el ataque para aplicar su devastador Fall From Grace, logrando la victoria por cuenta de tres.

► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Bayley.

AJ Lee (c) vs. Bayley. El Grande Americano vs. El Original Grande Americano.

Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.

Roman Reigns responde a CM Punk.

¿Regreso de Brock Lesnar?

Es 16 de marzo en San Antonio… ¡3:16 Day!

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Intercontinental Femenil WWE

AJ Lee (c) vs. Bayley AJ Lee Retiene 80% WWE protegerá el regreso de AJ rumbo a WrestleMania. Bayley quedará bien pero no ganará el título todavía. El Grande Americano vs. El Original Grande Americano El Grande Americano 75% El «ídolo» de AAA tiene mayor empuje y la ayuda de Bravo Americano y Rayo Americano, además de que ahora es el Rey de Reyes. Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez Vaquer Gana 51% Es campeona y no hay título en juego; Raquel necesita mostrar fuerza antes de una posible revancha titular. Roman Reigns responde a CM Punk Confrontación 85% Reigns responderá a Punk, pero podría haber interferencia. Brock Lesnar en vivo Ataque Sorpresa 80% La «bestia» no estará solo para saludar; atacará a alguien importante.