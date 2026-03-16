WWE RAW 16 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Donde ver WWE Raw 16 de marzo 2026 | AJ Lee vs. Bayley

Este lunes 16 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. GAUNTLET MATCH, CONTENIDENTE #1 AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2)
  3. Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 16 de marzo 2026 | AJ Lee vs. Bayley
WWE Raw 16 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Bayley.
  • El Grande Americano vs. El Original Grande Americano.
  • Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.
  • Roman Reigns responde a CM Punk.
  • ¿Regreso de Brock Lesnar?
  • Es 16 de marzo en San Antonio… ¡3:16 Day!

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción  Prob. Análisis
Campeonato Intercontinental Femenil WWE
AJ Lee (c) vs. Bayley		 AJ Lee Retiene 80% WWE protegerá el regreso de AJ rumbo a WrestleMania. Bayley quedará bien pero no ganará el título todavía.
El Grande Americano vs. El Original Grande Americano El Grande Americano 75% El «ídolo» de AAA tiene mayor empuje y la ayuda de Bravo Americano y Rayo Americano, además de que ahora es el Rey de Reyes.
Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez Vaquer Gana 51% Es campeona y no hay título en juego; Raquel necesita mostrar fuerza antes de una posible revancha titular.
Roman Reigns responde a CM Punk Confrontación 85% Reigns responderá a Punk, pero podría haber interferencia.
Brock Lesnar en vivo Ataque Sorpresa 80% La «bestia» no estará solo para saludar; atacará a alguien importante.
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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