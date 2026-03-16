WWE RAW 16 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 16 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- GAUNTLET MATCH, CONTENIDENTE #1 AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2)
- Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)
► Momentos clave:
- El momento decisivo del Gauntlet Match llegó cuando Lyra Valkyria neutralizó a Kairi Sane fuera del ring, dejando a Asuka vulnerable. Bayley aprovechó la distracción y conectó el Rose Plant para derrotar a Asuka, ganando la oportunidad titular contra AJ Lee.
- Cuando El Grande Americano intentó sorprender con una ofensiva aérea para llevarse el título, Penta reaccionó en el momento exacto y aplicó su Penta Driver en el centro del ring, logrando la cuenta de tres para retener el Campeonato Intercontinental en su primera defensa.
- En un duelo de poder entre Oba Femi y Rusev, el búlgaro parecía tomar ventaja. Sin embargo, Oba Femi resistió el castigo y revirtió el ataque para aplicar su devastador Fall From Grace, logrando la victoria por cuenta de tres.
► Cartelera WWE RAW 16 de marzo de 2026
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Bayley.
- El Grande Americano vs. El Original Grande Americano.
- Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.
- Roman Reigns responde a CM Punk.
- ¿Regreso de Brock Lesnar?
- Es 16 de marzo en San Antonio… ¡3:16 Day!
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (17 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (17 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (17 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (17 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (17 mar.)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.