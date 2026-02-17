WWE RAW 16 DE FEBRERO 2026 .— Cada vez está más cerca Elimination Chamber, donde veremos dos violentas batallas dentro de la temible estructura metálica. Por el lado femenil ya están calificadas Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Alexa Bliss. La cuarta participante se definirá este lunes mediante una amenaza triple entre Bayley, Asuka y Nattie. Será una lucha de pronóstico reservado, pues Bayley busca resarcirse de sus derrotas pasadas, Asuka busca mantenerse como fuerza letal, mientras que Natalya quiere solidificar su actual versión peligrosa. ¿Cuál de ellas será la siguiente en entrar en la Cámara de Eliminación? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee.

Por el lado varonil, Randy Orton, LA Knight y Cody Rhodes ya están clasificados. El cuarto de los seis participantes será el ganador de la amenaza triple entre Gunther, Je’Von Evans y Dominik Mysterio. Sólo uno de ellos obtendrá su boleto.

Además, este Raw también contará con la presencia de AJ Lee, quien regresó la semana pasada para entrometerse en la historia con Becky Lynch y seguir calentando su duelo por el Campeonato Intercontinental Femenil en Elimination Chamber.

WWE Raw 16 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro