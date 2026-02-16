Este lunes 16 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***) Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria y a Ivy Nile (*** 1/2) Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**) JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*) LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 16 de febrero de 2026

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio.

Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bayely vs. Asuka vs. Natalya.

Bayely vs. Asuka vs. Natalya. AJ Lee estará presente para hablar de su combate ante Becky Lynch en Elimination Chamber.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026.

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: FedExForum, Memphis, Tennessee.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix

🔥 Predicciones WWE RAW 🔥 16 de Febrero de 2026 | Memphis, TN Lucha Nuestra Predicción Prob. Análisis Bayley vs. Asuka vs. Nattie

Clasificatoria para Elimination Chamber. NATTIE 35% Nuevo personaje rudo en ascenso. WWE necesita consolidar su credibilidad. Gunther vs. Evans vs. Dominik

