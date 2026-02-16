Este lunes 16 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***)
- Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria y a Ivy Nile (*** 1/2)
- Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**)
- JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*)
- LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Jey Uso y Jimmy Uso retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ante Otis y Akira Tozawa, tras derribar a Otis con su Double Superkick seguido de la 1-D para la victoria.
- Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria y a Ivy Nile tras aplicarle el Riptide a Lyra Valkyria para sellar su clasificación a Elimination Chamber.
- Natalya y Maxxine Dupri se golpearon afuera del ring, terminando su lucha en doble conteo.
- Je’Von Evans y su inesperado compañero, El Grande Americano original, lograron la victoria sobre Rayo Americano y Bravo Americano, con un OG Cutter de Evans seguido de un cabezazo volador del Grande Americano.
- LA Knight se clasificó para Elimination Chamber con la ayuda de un hombre misterioso, al conectar su BFT sobre Austin Theory para la cuenta de tres.
► Cartelera WWE RAW 16 de febrero de 2026
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio.
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bayely vs. Asuka vs. Natalya.
- AJ Lee estará presente para hablar de su combate ante Becky Lynch en Elimination Chamber.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: FedExForum, Memphis, Tennessee.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix