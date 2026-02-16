WWE RAW 16 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 16 de febrero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***)
  2. Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria y a Ivy Nile (*** 1/2)
  3. Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**)
  4. JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*)
  5. LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 16 de febrero de 2026

WWE Raw 16 de febrero 2026.
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Gunther vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio.
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Bayely vs. Asuka vs. Natalya.
  • AJ Lee estará presente para hablar de su combate ante Becky Lynch en Elimination Chamber.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: FedExForum, Memphis, Tennessee.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix

🔥 Predicciones WWE RAW 🔥

16 de Febrero de 2026 | Memphis, TN

Lucha Nuestra Predicción Prob. Análisis
Bayley vs. Asuka vs. Nattie
Clasificatoria para Elimination Chamber.		 NATTIE
35%
 Nuevo personaje rudo en ascenso. WWE necesita consolidar su credibilidad.
Gunther vs. Evans vs. Dominik
Clasificatoria para Elimination Chamber.		 GUNTHER
70%
 Gunther tiene un push constante. WWE lo protege fuertemente aunque no tenga título.

📊 ¿Quién crees que ganará?

Bayley vs. Asuka vs. Nattie


Gunther vs. Evans vs. Dominik


🎯 Posibles Sorpresas
35%: Interferencia de Kairi Sane para ayudar a Asuka.
25%: CM Punk tendrá otro altercado con Finn Bálor.

¡Disfruta el show en Netflix!

