WWE Raw 15 de junio 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 15 de junio de 2026 registró el mismo total en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.400.000 millones de visualizaciones, contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Dominik Mysterio vs. Oba Femi.

Iyo Sky venció a Raquel Rodriguez (** 1/2) Chad Gable venció a Rusev (***) Charlotte Flair venció a Roxanne Perez (** 1/2) Je’Von Evans venció por DQ a Austin Theory (** 1/2) Oba Femi venció a Dominik Mysterio (* 1/2)

Rating WWE Raw 15 junio 2026

► Audiencia WWE Raw 8 de junio 2026

El episodio registró 2. 400.000 millones de visualizaciones globales, empatando con el mismo total de la semana anterior.

El programa de esa semana se emitió en su horario habitual, a diferencia de la semana anterior, cuando comenzó a las 14:00 (hora del este de EE. UU.) debido a que se transmitió en vivo desde Francia.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 4.900.000 horas de visualización a nivel mundial, por encima con relación a la cifra de 4.500.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 7 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 6 en Estados Unidos, 9 en Reino Unido, 6 en Canadá y 5 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 6 dentro del top 10 global de Netflix, por encima de la posición 7 que ocupó la semana anterior.