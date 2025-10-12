Este lunes 13 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la RAC Arena, en Perth, Australia.
► El pasado lunes en WWE Raw
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2)
- Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (** 1/2)
- Kairi Sane venció a Iyo Sky (***)
- Penta, Dragon Lee y AJ Styles vencieron a The Judgment Day (*)
- LA Knight y CM Punk vencieron a The Usos (***)
► Momentos clave:
- Sorpresivamente, Maxxine Duprí derrotó a Becky Lynch por cuenta fuera del ring.
- Roxanne Pérez venció Lyra Valkyria en una lucha que tuvo intervenciones tanto de Bayley como de Raquel Rodríguez.
- Kairi Sane derrotó a Iyo Sky con ayuda de Asuka.
- LA Knight y CM Punk vencieron a Jimmy y Jey Uso, pero Knight le robó la cuenta de tres a Punk, haciendo que las tensiones entre ambos aumentaran.
► Cartelera WWE RAW 13 de octubre de 2025
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta
- Bayley y Lyra Valkyria vs. The Judgment Day (Roxanne Perez y Raquel Rodriguez)
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 13 de octubre de 2025
Horario: 6:00 horas (hora del centro de México)
Sede: Perth Arena, Perth, Australia
|Región / Ciudad
|Hora local (13 oct 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|06:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|08:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|07:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|06:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|05:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|08:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|06:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|07:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|08:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|07:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|08:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|09:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|09:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|09:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|12:00
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|13:00
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|12:00
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|16:30
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|19:00
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|20:00
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|21:00
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Importante: Desde 2025, Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido, España y la mayoría de países de Latinoamérica. En otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.