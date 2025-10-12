Este lunes 13 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la RAC Arena, en Perth, Australia.

Las luchas presentadas fueron:

Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2) Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (** 1/2) Kairi Sane venció a Iyo Sky (***) Penta, Dragon Lee y AJ Styles vencieron a The Judgment Day (*) LA Knight y CM Punk vencieron a The Usos (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 13 de octubre de 2025

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Penta

Bayley y Lyra Valkyria vs. The Judgment Day (Roxanne Perez y Raquel Rodriguez)

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 13 de octubre de 2025

Horario: 6:00 horas (hora del centro de México)

Sede: Perth Arena, Perth, Australia

Hora local y plataforma (Raw — 13 oct 2025) Región / Ciudad Hora local (13 oct 2025) Plataforma / cómo verlo México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 06:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM) Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 08:00 Netflix (Raw en vivo) Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 07:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 06:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 05:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 08:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 06:00 Netflix (LATAM) Panamá 07:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 08:00 Netflix (consulte disponibilidad local) Colombia, Perú, Ecuador 07:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia 08:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 09:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 09:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 09:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 12:00 Netflix (Reino Unido) — confirme horario local España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 13:00 Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local Islas Canarias 12:00 Netflix India (Nueva Delhi) 16:30 Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 19:00 Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 20:00 Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios) Australia — Sídney / Melbourne 21:00 Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Importante: Desde 2025, Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido, España y la mayoría de países de Latinoamérica. En otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.