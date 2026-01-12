WWE RAW 12 DE ENERO 2026 .— WWE llega a Düsseldorf, Alemania, con un choque muy esperado entre dos veteranos de alto calibre: AJ Styles enfrentará a Gunther en una lucha que pondrá a prueba el estilo aéreo del Fenomenal ante la brutalidad del General del Ring. Gunther ha ganado notoriedad tras su victoria sobre John Cena y sus continuas provocaciones hacia los íconos de WWE, lo que llevó a Styles a salir a confrontarlo la semana pasada, exigiendo un mano a mano para ponerle un alto. Es la primera vez que ambos se enfrentan en un evento televisado, así que no hace falta decir que será un duelo histórico. ¿Podrá Styles derrotar al peligroso austriaco? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania.

WWE Raw 12 de enero 2025

La cobertura en vivo inicia a las 13:00 hrs.