WWE RAW 12 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este lunes 12 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2)
  3. Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 12 de enero de 2026

  • AJ Styles vs. Gunther

► ¿Dónde ver WWE Raw en vivo?

Fecha: lunes 12 de enero de 2026.
Horario de referencia: 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión: EN VIVO a nivel mundial vía Netflix.
Sede: PSD Bank Dome, Düsseldorf, Alemania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 13:00 Netflix (EN VIVO)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 13:00 Netflix (EN VIVO)
Panamá 14:00 Netflix (EN VIVO)
Colombia, Perú, Ecuador 14:00 Netflix (EN VIVO)
Puerto Rico, República Dominicana 15:00 Netflix (EN VIVO)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 15:00 Netflix (EN VIVO)
Chile (Santiago) 16:00 Netflix (EN VIVO)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 16:00 Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Chicago (CT) 13:00 Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 Netflix (EN VIVO)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO)
Reino Unido — Londres (GMT) 19:00 Netflix (EN VIVO)
Alemania, España, Francia, Italia 20:00 Netflix (EN VIVO)
Islas Canarias 19:00 Netflix (EN VIVO)
India — Nueva Delhi 00:30 (martes) Netflix (EN VIVO)
Japón — Tokio 04:00 (martes) Netflix (EN VIVO)
Australia — Sídney 06:00 (martes) Netflix (EN VIVO)
Nueva Zelanda — Auckland 08:00 (martes) Netflix (EN VIVO)
