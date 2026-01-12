Este lunes 12 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2)
- Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)
► Momentos clave:
- La potencia de Rhea Ripley y la agilidad aérea de Iyo Sky lograron romper la química de Asuka y Kairi Sane. Tras una secuencia final perfectamente sincronizada, Sky conectó su moonsault y Ripley sentenció con el Riptide para consagrarse como nuevas Campeonas de Parejas WWE.
- Becky Lynch tuvo su revancha contra Maxxine Dupri por el título Intercontinental. “The Man” logro la victoria con la ayuda de las cuerdas, logrando, de manera controversial convertirse en Campeona Intercontinental WWE.
- Liv Morgan enfrentó a Lyra Valkyria. Cuando Lyra parecía tomar control, Roxanne Perez intervino bajando las cuerdas, lo que provocó un altercado con Bayley fuera del ring. Esa distracción fue aprovechada por Morgan para sorprender a Valkyria con un ObLIVion.
- La lucha estelar fue un choque generacional. Bron Breakker buscaba quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo A CM Punk. En el clímax, Punk logró esquivar el ataque final del retador y aplicar un GTS para retener el título.
► Cartelera WWE RAW 12 de enero de 2026
- AJ Styles vs. Gunther
► ¿Dónde ver WWE Raw en vivo?
Fecha: lunes 12 de enero de 2026.
Horario de referencia: 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión: EN VIVO a nivel mundial vía Netflix.
Sede: PSD Bank Dome, Düsseldorf, Alemania.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Panamá
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Colombia, Perú, Ecuador
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Puerto Rico, República Dominicana
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Chile (Santiago)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|12:00
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|11:00
|Netflix (EN VIVO)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|19:00
|Netflix (EN VIVO)
|Alemania, España, Francia, Italia
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|Islas Canarias
|19:00
|Netflix (EN VIVO)
|India — Nueva Delhi
|00:30 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Japón — Tokio
|04:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Australia — Sídney
|06:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)
|Nueva Zelanda — Auckland
|08:00 (martes)
|Netflix (EN VIVO)