Este lunes 12 de enero, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2) Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 12 de enero de 2026

AJ Styles vs. Gunther

► ¿Dónde ver WWE Raw en vivo?

Fecha: lunes 12 de enero de 2026.

Horario de referencia: 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Emisión: EN VIVO a nivel mundial vía Netflix.

Sede: PSD Bank Dome, Düsseldorf, Alemania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 13:00 Netflix (EN VIVO) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 13:00 Netflix (EN VIVO) Panamá 14:00 Netflix (EN VIVO) Colombia, Perú, Ecuador 14:00 Netflix (EN VIVO) Puerto Rico, República Dominicana 15:00 Netflix (EN VIVO) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 15:00 Netflix (EN VIVO) Chile (Santiago) 16:00 Netflix (EN VIVO) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 16:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Nueva York (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Chicago (CT) 13:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 Netflix (EN VIVO) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO) Reino Unido — Londres (GMT) 19:00 Netflix (EN VIVO) Alemania, España, Francia, Italia 20:00 Netflix (EN VIVO) Islas Canarias 19:00 Netflix (EN VIVO) India — Nueva Delhi 00:30 (martes) Netflix (EN VIVO) Japón — Tokio 04:00 (martes) Netflix (EN VIVO) Australia — Sídney 06:00 (martes) Netflix (EN VIVO) Nueva Zelanda — Auckland 08:00 (martes) Netflix (EN VIVO)