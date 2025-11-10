Este lunes 10 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella (** 1/2)
- Penta venció a El Grande Americano (***)
- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante Finn Bálor y JD McDonagh (***)
- CM Punk y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed: doble conteo fuera (** 1/2)
► Momentos clave:
- Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez superaron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella de manera sorpresiva, lo que posicionó a Pérez como contendiente al título mundial de Vaquer.
- Penta pudo vencer a El Grande Americano a pesar de las interferencias de Bravo Americano y Rayo Americano. En un momento clave, esquivó un cabezazo volador de su rival, contraatacó con un Tornado DDT y remató con el Mexican Destroyer para la cuenta de tres.
- Bayley y Lyra Valkyria buscaban convertirse en contendientes al Campeonato Femenil de Parejas WWE, pero fueron derrotadas por las Kabuki Warriors. Cuando Asuka aplicó su Asuka Lock a Lyra Valkyria, ésta no pudo escapar y se rindió.
► Cartelera WWE RAW 10 de noviembre de 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
- TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Shinsuke Nakamura vs. Sheamus.
- TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Damien Priest vs. Rusev.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025.
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: TD Garden, Boston, Massachusetts
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|21:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.