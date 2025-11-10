WWE RAW 10 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 10 de noviembre 2025 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez

Este lunes 10 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella (** 1/2)
  2. Penta venció a El Grande Americano (***)
  3. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante Finn Bálor y JD McDonagh (***)
  5. CM Punk y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed: doble conteo fuera (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 10 de noviembre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 10 de noviembre 2025 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez
WWE Raw 10 de noviembre 2025.
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss (c) vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
  • TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Shinsuke Nakamura vs. Sheamus.
  • TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Damien Priest vs. Rusev.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025.
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: TD Garden, Boston, Massachusetts

Hora local y plataforma (Raw — 27 oct. 2025)
Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 21:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

