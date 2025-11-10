WWE RAW 10 DE NOVIEMBRE 2025 .— El pasado 20 de octubre, la Campeona Mundial Stephanie Vaquer derrotó a Roxanne Pérez en lucha no titular. Sin embargo, justo después Pérez y Raquel Rodríguez la atacaron, hasta que Nikki Bella apareció para rescatarla. Una semana más tarde, Vaquer le devolvió el favor a Nikki, auxiliándola cuando era atacada por Pérez y Rodríguez. Este acto derivó en un choque de parejas la semana pasada, donde el equipo de Pérez y Rodríguez se alzó con la victoria. La definición se produjo cuando Rodríguez noqueó a Nikki con un poderoso derechazo entre las cuerdas, permitiendo que Pérez aplicara su movimiento final, el Pop Rocks, para conseguir la victoria. Esa misma noche, se anunció oficialmente que Stephanie Vaquer defenderá su Campeonato Mundial ante Raquel Rodríguez, lucha que engalanará esta emisión de Monday Night Raw. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.

Las Campeonas de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, pondrán en juego sus títulos ante las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

En luchas del torneo Last Time is Now —cuyo premio es ser el último rival de Jon Cena— Shinsuke Nakamura enfrentará a Sheamus, mientras que Damien Priest se medirá con Rusev.

WWE Raw 10 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro