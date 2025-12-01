WWE RAW 1 DE DICIEMBRE 2025 .— Las semifinales del torneo Last Time is Now se celebran este lunes. En una de ellas, veremos un choque de mastodontes: Gunther vs. Solo Sikoa. El Ring General, firme en su objetivo de recuperar terreno rumbo a 2026, enfrentará al líder de los MFT, quien busca que su agrupación recupere toda su relevancia. La lucha promete acción desde el primer minuto, pues veremos dos estilos contundentes, dos agendas claras y un solo objetivo en común: Mandar a John Cena no solo al retiro, sino al hospital. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona.

En la otra semifinal, el controvertido Jey Uso se verá las caras con un luchador que lo iguala en popularidad: LA Knight.

Para reforzar el cartel, AJ Styles y Dragon Lee defenderán el Campeonato Mundial de Parejas frente a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Además, se espera la presencia de CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y más Superestrellas tras todo lo sucedido en Survivor Series: WarGames.

WWE Raw 1 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

WWE RAW 1 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Gunther vs. Solo Sikoa ►1- SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. Jey Uso La primera lucha de la noche fue, precisamente, la p0rimera de las semifinales para llegar a la final del Torneo Last Time Is Now, en donde el ganador será el último rival de John Cena. La campana sonó y Jey buscó rápidamente una spear, pero LA Knight la esquivó y buscó su BFT, pero Jey lo evitó a tiempo, empezó movida la noche. LA Knight luego le dio puñetazos a Jey Uso en el esquinero, hasta que Jey le hizo una silla eléctrica para revertir la situación. LA Knight conectó patadas voladoras a su rival, LA Knight arrojó a Jey contra la mesa de comentaristas y ambos se metieron al ring porque casi llega la cuenta de 10 segundos. LA Knight logró una rodada a espaldas, luego dio un rodillazo a la nuca y una patadota a su rival. LA Knight le dio un puñetazo y una tacleada de hombro a su rival. LA Knightcasi gana tras conectar un Burning Hammer a Jey Uso, quien también reaccionó y lo atravesó en dos con una spear y casi gana la lucha. LA Knight luego conectó un súperplex y con una rodada a espaldas, casi gana. Jey Uso conectó una superkick y una spear. Jey atacó a su rival con un frog splash, pero no pudo cubrirlo rápidamente a LA Knight y este fallo le costó la lucha. Jey Uso cubrió a LA Knight, pero este logró pasar a una cobertura de espaldas con un Crucifix Pin. El Final Rodada a espaldas de LA Knight. Valoración 6.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha aceptable, no fue la gran cosa, pero estuvo entretenida.

Contras Nada negativo para remarcar.

