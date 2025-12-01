WWE RAW 1 DE DICIEMBRE 2025 .— Las semifinales del torneo Last Time is Now se celebran este lunes. En una de ellas, veremos un choque de mastodontes: Gunther vs. Solo Sikoa. El Ring General, firme en su objetivo de recuperar terreno rumbo a 2026, enfrentará al líder de los MFT, quien busca que su agrupación recupere toda su relevancia. La lucha promete acción desde el primer minuto, pues veremos dos estilos contundentes, dos agendas claras y un solo objetivo en común: Mandar a John Cena no solo al retiro, sino al hospital. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona.
En la otra semifinal, el controvertido Jey Uso se verá las caras con un luchador que lo iguala en popularidad: LA Knight.
Para reforzar el cartel, AJ Styles y Dragon Lee defenderán el Campeonato Mundial de Parejas frente a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).
Además, se espera la presencia de CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y más Superestrellas tras todo lo sucedido en Survivor Series: WarGames.
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
►1- SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. Jey Uso
El Final
Valoración
6.7
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una lucha aceptable, no fue la gran cosa, pero estuvo entretenida.
Contras
- Nada negativo para remarcar.