WWE RAW 1 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este lunes 1 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Gunther venció a Carmelo Hayes (***)
  2. Rey Mysterio venció a JD McDonagh (*** 1/2)
  3. TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Solo Sikoa venció a Penta (***)
  4. Drew McIntyre y Logan Paul vencieron a Jimmy Uso y Jey Uso (***)

► Momentos clave:

  • En los cuartos de final del torneo Last Time is Now, Carmelo Hayes fue venciedo por Gunther, quien aguantó toda la ofensiva de Hayes, respondió con una powerbomb, luego aplicó su sleeper hold y remató con otro powerbomb para llevarse la victoria por conteo.
  • Penta, por su parte, quedó fuera del torneo. Enfrentó a Solo Sikoa, pero al aplicar unas tijeras desde la barricada fuera del ring, se lesionó en la caída. La lucha fue detenida por el réferi, declarándose vencedor a Solo Sikoa por suspensión médica.
  • En la lucha donde se jugaba la ventaja para WarGames se enfrentaron Drew McIntyre y Logan Paul contra Jey Uso y Jimmy Uso. Al final, Logan Paul atrapó a Jimmy Uso con una rodada a espaldas.

► Cartelera WWE RAW 1 de diciembre de 2025

  • TORNEO LAST TIME IS NOW – SEMIFINAL: Gunther vs. Solo Sikoa.
  • TORNEO LAST TIME IS NOW – SEMIFINAL: Jey Uso vs. LA Knight.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).
  • Presencia de CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y más Superestrellas.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
