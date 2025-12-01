Este lunes 1 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Gunther venció a Carmelo Hayes (***) Rey Mysterio venció a JD McDonagh (*** 1/2) TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Solo Sikoa venció a Penta (***) Drew McIntyre y Logan Paul vencieron a Jimmy Uso y Jey Uso (***)

► Momentos clave:

En los cuartos de final del torneo Last Time is Now, Carmelo Hayes fue venciedo por Gunther, quien aguantó toda la ofensiva de Hayes, respondió con una powerbomb, luego aplicó su sleeper hold y remató con otro powerbomb para llevarse la victoria por conteo.

Penta, por su parte, quedó fuera del torneo. Enfrentó a Solo Sikoa, pero al aplicar unas tijeras desde la barricada fuera del ring, se lesionó en la caída. La lucha fue detenida por el réferi, declarándose vencedor a Solo Sikoa por suspensión médica.

En la lucha donde se jugaba la ventaja para WarGames se enfrentaron Drew McIntyre y Logan Paul contra Jey Uso Jimmy Uso . A Logan Paul atrapó a Jimmy Uso con una rodada a espaldas.

► Cartelera WWE RAW 1 de diciembre de 2025

TORNEO LAST TIME IS NOW – SEMIFINAL: Gunther vs. Solo Sikoa.

TORNEO LAST TIME IS NOW – SEMIFINAL: Jey Uso vs. LA Knight.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Presencia de CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y más Superestrellas.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix