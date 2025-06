WWE quiso «robar» a Chael Sonnen a la UFC

Unos cuantos años atrás el reconocido y controvertido expeleador (entonces en activo) peleador de la UFC Chael Sonnen perdió una gran oportunidad con la WWE. No para hacer una aparición sino para convertirse en Superestrella, comenzando con una participación en la Andre The Giant Memorial Battle Royal durante WrestleMania 32.

► ¿Chael Sonnen en WWE?

El pódcast In Your Corner de CBS Sports entrevistó al «American Gangster» en 2018 y fue entonces cuando el ahora comentarista, analista, entrenador en The Ultimate Fighter y muchas más cosas reveló el ofrecimiento que le hizo la empresa de lucha libre, por qué no pudo aceptarlo y además que no se lo reveló a Dana White:

“Creo que hice enojar a esos tipos. Me invitaron a participar en una batalla real, y no estaba en contra, pero simplemente no podía acomodar la fecha. De hecho, trabajé duro e intenté despejar mi agenda. Intenté hacerlo, pero ellos pensaron que los había ignorado. Realmente no volví a saber de ellos, aunque cada vez que vienen a la ciudad me invitan, me dan entradas muy buenas para mí y algunos amigos, y la pasamos genial. En ese momento todavía tenía contrato con UFC, y nunca le llevé esto a Dana. Lo manejé por mi cuenta. Le dije a WWE: ‘No’, y eso fue todo. Nunca le conté esta historia a Dana White, pero aquí está la razón por la que no lo hice: Sabía que si llamaba a Dana y le decía: ‘Tengo una oferta de 5 millones de dólares de parte de Vince McMahon’, Dana la igualaría.”

Nunca se sabrá qué tal le hubiera ido a Chael Sonnen como Superestrella WWE. Pero a lo largo de la historia ha habido peleadores que pasaron con éxito a ser luchadores: Dan Severn, Ken Shamrock, Ronda Rousey…