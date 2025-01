WWE quiso renovar a Matt Cardona 1 año antes de su despido

El talentoso luchador Matt Cardona, quien fuera conocido en WWE como Zack Ryder, reveló recientemente en entrevista con Ariel Helwani para su video podcast, The Ariel Helwani Show, que WWE estuvo interesada en renovarle su contrato.

De hecho, aseguró que un año antes de su despido, le hicieron una oferta para renovar. Sin embargo, el luchador no estaba seguro de si se iba a sentir bien renovando contrato con WWE. Y por tal motivo, no aceptó la oferta. Luego, la empresa lo despidió. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Cuando WWE quiso renovar a Matt Cardona, un año antes de despedirlo

«Sabía que me iban a despedir porque recibimos un pequeño mensaje de Vince McMahon, como un video general. La pandemia acababa de empezar, el 15 de abril de 2020, el mejor día de mi vida…

«Un año antes, AEW estaba comenzando, y WWE, no sé si fue por eso, pero creo que sí, ofreció nuevos contratos a todos con mucho más dinero, y yo no lo firmé porque no sabía si quería quedarme o irme. Al final, la decisión se tomó por mí un año después, cuando me despidieron».

Desde que salió de WWE, Cardona se revitalizó. Creó e impulsó su marca como luchador con su nombre real y ha luchado en grandes empresas independientes, además de su paso pro AEW y recientemente, TNA Wrestling. Asegura ganar más dinero que en WWE, pero dice que quiere volver allí, pues en esta empresa trabaja su esposa, Chelsea Green.