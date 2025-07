¿WWE quiso a Andrew Flintoff, estrella del críquet?

Dentro de la lucha libre profesional, Andrew Flintoff no es nadie. Sin pretender faltarle al respeto, es un exjugador -se retiró en 2009 debido a las lesiones- y actual entrenador de críquet (dirige a los England Lions, la «segunda división» de la selección de Inglaterra). Está considerado como uno de los grandes pero nunca tuvo relación con la industria de las doce cuerdas. Aunque sí pudo tenerla de haber querido, según él mismo revela al pódcast Stick To Cricket.

► Esto cuenta Andrew Flintoff

Al parecer, Flintoff se propuso a la WWE una idea para enfrentar al Undertaker, lo que llevó a toda una conversación sobre convertirse en luchador:

“Estaba fuera de forma, había subido de peso y quería ponerme en forma de nuevo. Necesitaba motivación. Me encantaba la WWE cuando era niño, así que se me ocurrió esta idea porque estaba haciendo el programa de televisión A League Of Their Own con Sky, para pelear contra Undertaker en Manchester. “Escribí esta propuesta, como se hace en la televisión. Escribes una idea y la presentas. La presenté a Sky, les encantó, así que empezó a tomar impulso. Lo siguiente fue que lo pasaron a la WWE y empecé a estar en contacto con ellos, con Vince McMahon.

“Entrené muchísimo, me puse en forma. La WWE me llevó a Tampa. Mi esposa y yo fuimos a Tampa, y tuve dos semanas en la academia de lucha libre. Nos volaron desde Dubái en clase ejecutiva, una limusina nos recogió y nos llevó al hotel. A la mañana siguiente fuimos a la academia de WWE, son dos unidades enormes, todo con la marca WWE. Yo estaba sentado en el coche y pasaban estas personas. Eran monstruos de dos metros o más. Mi esposa me preguntó ‘¿estás bien con esto?’ y yo dije que sí, que estaría bien. Entré y a nadie le caía bien porque es muy competitivo. Más de sesenta personas querían un contrato con WWE, y ahí estaba yo, un chico inglés.

“Hice el calentamiento y luego me metieron en el ring por tres horas. Me chocaba con alguien y me tiraban. Después del almuerzo estaba en medio y venían corriendo hacia mí. Empecé a correr alrededor del ring. Me cansé tanto que salté sobre las piernas de un chico y no podía levantar la cabeza. Me fui directo contra el apron y me di en la cara, me rompí la nariz, con las piernas abiertas. “Dos semanas después, recibí un email de WWE diciendo ‘no puedes hacer tu documental porque revelarás los secretos, pero queremos ofrecerte un contrato por tres años’. Dijeron ‘te vamos a acelerar y en 18 meses estarás en WrestleMania y Royal Rumble’. “El dinero era una locura, pero queríamos mudarnos de Dubái. Los niños querían jugar cricket y no querían ir a Estados Unidos, así que simplemente cambié a boxeo y en su lugar hice una pelea.”

