Una de las quejas más recurrentes, tanto de fanáticos como de luchadores de WWE, es la larga duración de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama WWE. Para muchos, más allá de lo emotivo de algunas inducciones, es una ceremonia bastante aburrida.

Y eso quedó en evidencia en este 2025, cuando después de SmackDown, en una arena cercana a donde se realizó el show azul, se llevó a cabo la ceremonia del Salón de la Fama WWE en su generación 2025.

► WWE realizaría más cambios al WWE Hall of Fame para el 2026

Y la misma dejó una gran cantidad de imágenes divertidas de luchadores como Booker T, Jey Uso y Becky Lynch, dormidos en medio de la ceremonia. Esto fue viral en redes sociales. Y por eso, según reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select, WWE buscará para el 2026 realizar más cambios a la ceremonia.

El primer cambio sería la duración de la misma. No quieren que sea tan extensa como ha venido siendo. Stone Cold Austin Austin dijo que la ceremonia no debía ser tan extensa y que debía empezar antes, pues terminó acostándose a las 3:15 AM. Se dice también en el rpeorte que podría incluso cambiarse el día en que se realice la ceremonia, para que los luchadores y los fans no queden tan cansados y al otro día puedan asistir a los shows de lucha libre.