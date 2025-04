WrestleMania 41 ya quedó en el pasado y dejó grandes números para WWE. Hubo mucho dinero que ganó tanto WWE como la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado. Sobre todo, considerando que los precios para WrestleMania 41 fueron brutalmente aumentados en comparación con los anteriores WrestleMania.

Y tal parece ser que WWE y TKO quedó encantado con lo que pasó en WrestleMania 41. El respetado periodista, Andrew Baydala, quien ha trabajado para The New York Times y The New York Post, asegura que WWE está buscando desde ya, activamente, la manera de lograr un acuerdo para que WrestleMania 41 se vuelva a hacer en Las Vegas – Paradise, Nevada, de aquí a tres o cinco años a más tardar. Este es el reporte del periodista:

It seems that WWE is looking to bring #WrestleMania back to Las Vegas within the next 3-5 years.

WWE was extremely pleased with how the entire weekend went and truly felt that Las Vegas was an ideal location for their most significant event of the year. pic.twitter.com/bM4YHvzroe

— Andrew Baydala (@AndrewBaydala) April 24, 2025