«Mi lucha de ensueño… Si tuviera que precisar un nombre, diría que es Brock Lesnar en este momento mi rival más difícil a vencer. Cuando era joven y veía WWE, disfrutaba viendo sus luchas. Más tarde en la vida, cuando progresé en mi etapa, pude ver lucha libre y analizar cómo la gente trabaja sobre el ring. Brock siempre ha sido alguien que me impresionó. Es uno de los mejores en hacer esto. Creo que Brock Lesnar es el mayor desafío posible para mí en este momento». Así hablaba no hace mucho Gunther de Brock Lesnar.

► ¿Brock Lesnar vs. Gunther en WrestleMania 39?

Todavía no se sabe cuándo va a tener su próxima lucha «La Bestia Encarnada» mientras el Campeón Intercontinental sigue desarrollando su carrera. Aunque parece claro que será en WrestleMania 39. El futuro miembro del Salón de la Fama no está habitualmente en la programación pero el evento premium más importante del año no se lo pierde. Por ello hemos estado hablando ya de quien podría ser su oponente. Y esa conversación nos lleva ahora justamente al «Ring General», pues él sería el elegido por WWE de acuerdo a un informe de WrestlingNews.co.

«Después de preguntarle a alguien que está familiarizado con los planes creativos, se le dijo a WrestlingNews.co que Lesnar vs. Gunther es uno de los combates listados internamente para el evento. Gunther ha hablado sobre querer el combate porque siente que un combate con Lesnar presentaría el mayor desafío posible para él».

Como siempre, debemos tomar esta información con pinzas, no como una confirmación, hasta que podamos corroborarla o WWE lo anuncie.