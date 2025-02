«WWE quería que volviera con el personaje de la lista en 2022» Chris Jericho

No sería descabellado admitir que uno de los picos de popularidad recientes más bravos de Chris Jericho fue cuando interpretó al personaje de la lista, donde básicamente él anotaba en su lista a las personas que le caían mal.

Suena ridículo, pero hay que vivirlo para entenderlo.

Sería de 2016 a 2018 que Jericho tendría cautiva a la afición en la WWE, hasta que firmó por AEW en 2019, donde no repitió el personaje.

Pues bien.

Recientemente, Jericho reveló que WWE lo buscó en 2022 para que regresara, eso sí, con la condición de que interpretara a su personaje de la lista.

►»WWE, you made the list!»

Lo anterior lo divulgó en el pódcast «INSIGHT with Chris Van Vliet«, titulado: «Chris Jericho On 6 Years Of AEW, «Please Retire» Chants, MJF, John Cena, Hall Of Fame».

Sería en 2022 cuando se acercarían a él, pero Jericho tiene mentalidad diferente: no quiere ser un acto de nostalgia.

«Todo esto es parte del camino para llegar a la cima, y por eso cualquiera que quiera ser una gran estrella no puede simplemente agitar una varita mágica y lograrlo. Puedes impulsar a alguien y apoyarlo, pero aun así hay que darle tiempo para desarrollarse y entender realmente quién es su personaje. «En AEW hay personas a las que les digo: «Aún no eres tan bueno como crees», y en cinco años serán mucho mejores. Ahora piensan que lo saben todo, pero en realidad no se aprende de verdad hasta que han pasado 10, 15 o 20 años. Yo llevo 34 años y sigo aprendiendo, buscando maneras de mantenerme en la cima, porque si no, solo te conviertes en un acto de nostalgia. «Nunca quise eso, nunca quise ser un acto de nostalgia, y todavía no quiero. Es una de las razones por las que fui a AEW en primer lugar. No quería volver a WWE y hacer «la lista», porque sabía que eso era lo que querrían que hiciera. Y tres años después, la lista ya no significa nada para mí. «Quiero seguir avanzando, creciendo, evolucionando y manteniéndome lo más relevante posible, además de seguir construyendo el negocio y ayudando a otros luchadores a crecer. Puedes hacer todas esas cosas siempre que entiendas de qué se trata realmente este negocio. Siempre es bueno…».

En octubre de 2022, se anunció que Jericho firmó una extensión de contrato por tres años con AEW, asegurando su permanencia en la empresa hasta octubre de 2025.

Lo que pase una vez ese contrato expire, dependerá de la mentalidad de Jericho en ese momento.

Si quieres escuchar a Jericho decir lo anteriormente citado, a continuación la entrevista.

1 Hora con 12 minutos.