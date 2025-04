Aunque, recientemente, The Rock salió a justificar su ausencia en WrestleMania 41, diciendo que, en realidad, fue Ari Emanuel quien lo llamó para hacer una aparición sorpresa en Elimination Chamber 2025, supuestamente, «porque estaban bajas las ventas de boletas», y que nunca hubo un plan a largo plazo, la realidad, parece ser otra.

Y es que, según ha revelado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, alguien dentro de WWE le filtró que The Rock no iba a estar en WrestleMania 41, para que lo publicara y tratar de hacer reaccionar a La Roca. Estas fueron sus palabras:

► WWE quería que The Rock estuviera en WrestleMania 41 y filtró que no iba a aparecer, para hacerlo reaccionar

«Una vez incluso me dijeron… de hecho me dijeron esto: ‘Si realmente quieres que él esté ahí, básicamente ve y reporta que absolutamente no va a venir, porque podría enojarse tanto que terminará viniendo’. Lo cual nunca hice, porque ese no es mi lugar para hacerlo».

Aunque Dave Meltzer no reportó como tal que «estaba confirmado que no iba a venir», sí reportó que era muy poco probable que estuviera presente. Y, de hecho, La Roca reaccionó enojado diciéndole que reportaba pura «mie***», lo que causó ataques de los fans hacia Meltzer, quienes se tuvieron que terminar disculpando con Meltzer tras la no presencia de The Rock en WrestleMania.