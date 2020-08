WWE puede haber revelado un resultado de NXT TakeOver: XXX

La dinámica de grabaciones de shows televisivos semanales en la que se adentró WWE tras el estallido de la pandemia tiene sus inconvenientes. Básicamente, que alguien filtre los resultados de los episodios, especialmente grave si hay luchas titulares de por medio. Pero, ¿y si es la propia empresa la que dispara a su pie?

Así sucedió con el más reciente Sasha Banks vs. Asuka acaecido durante el episodio de Raw del pasado 27 de julio. Una foto subida por "The Boss" días antes de la emisión del show mostraba a la gladiadora portando el Campeonato Femenil Raw ya modificado sin las placas laterales de Asuka, la anterior monarca, lo que dejaba entrever que, efectivamente, como acabamos viendo, Banks vencería a "The Empress of Tomorrow".

► La era de Karrion Kross

Y ahora, el posible "destripe" llega de parte de WWE Shop, mediante el siguiente anuncio en la cuenta oficial de Instagram de la tienda de McMahonlandia.

Aparentemente fue un error, ya que la imagen se borró poco después de publicarse, y no sabemos si responderá al resultado del encuentro que Karrion Kross disputará contra Keith Lee por el magno cetro de NXT bajo TakeOver: XXX. Porque, en este sentido, en teoría el especial de la marca dorada de WWE se presentará en directo, lo que hace que descartemos cualquier "spoiler" en base a grabaciones ya hechas.

Les recuerdo el cartel de NXT TakeOver: XXX.

CAMPEONATO NXT

Keith Lee (c) vs. Karrion Kross (con Scarlett)

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Io Shirai (c) vs. Dakota Kai

Adam Cole vs. Pat McAfee

LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT VACANTE

Bronson Reed vs. Damien Priest vs. Cameron Grimes vs. Johnny Gargano vs. Velveteen Dream

(Pre-Show)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT

Fandango y Tyler Breeze vs. Danny Burch y Oney Lorcan vs. Joaquin Wilde y Raúl Mendoza

