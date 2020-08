WWE puede haber encontrado a su nueva "Next Big Thing"

La pasada noche durante NXT, se llevó a cabo la penúltima de las luchas de Triple Amenaza que decidiría a otro de los participantes de la lucha de escaleras en busca del Campeonato Norteamericano de TakeOver: XXX.

Y aunque la balanza finalmente se decantó del lado de Damien Priest, quien se impuso a Oney Lorcan y Ridge Holland en un notable choque, a nadie escapó el hecho de que se protegió en todo momento a Holland, ya que la cuenta de tres tras el Reckoning de Priest fue recibida por Lorcan.

Bajo la más reciente entrega del Wrestling Observer Live, las siguientes palabras de Bryan Alvarez sugirieron que tal actuación de Holland no lució nada casual.

«Tengo a un montón de gente que me ha mandado correos sobre Ridge Holland, y todos positivos. Creen que este tipo tiene el potencial para ser "The Next Big Thing", lo que es mucho decir [...]»