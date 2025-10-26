El día de hoy, domingo 26 de octubre, WWE ha estado dando bastante de qué hablar en redes sociales. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, publicó en la mañana un video misterioso que tiene a los fans pensando.

En el video, se aprecia un piso reluciente, y una persona, aparentemente un hombre, con zapatos negros de charol, muy bien brillados, que camina con paso firme. Solo se observa su caminar, y su pantalón y sus medias negras.

► Dos cortos videos tienen en expectativa a todos los fans de WWE : Misterioso luchador, ¿de quién se trata?

Dicho video, subido a las 6:42 AM, tiene más de 5 millones 400 mil visualizaciones, y más de 17 mil «Me gusta». Al final se escucha una canción que tiene un pequeño riff de guitarra, que algunos fans aseguran que es la canción de WWE Saturday Night’s Main Event, por lo que muchos fans están diciendo que es una viñeta para promocionar el regreso de Gunther a WWE, como el último rival de John Cena.

Pues bien, hace escasos minutos, WWE ha publicado una nueva viñeta, un nuevo video misterioso en donde se ve al mismo hombre, haciendo lo mismo, caminando con paso firme, pero en otra locación, pareciera un piso de backstage de una arena. Y se vuelve a escuchar la misma música de antes.

Sin duda alguna, toda una gran campaña de expectativa. Muchos fans se han aventurado a predecir la identidad del hombre detrás del video: Chris Jericho, Adam Copeland (Edge), Andrade el Ídolo, Alberto del Río, Omos, Santos Escobar. La realidad es que solo resta esperar para ver qué nuevas pistas nos deja ver WWE y así ir descifrando en realidad la identidad del hombre de este misterioso video.