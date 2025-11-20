WWE promociona canal de YouTube del Undertaker

El miembro del Salón de la Fama WWE, The Undertaker, ha sido el presentador del podcast «Six Feet Under» en los últimos años, junto a su esposa, la también miembro del Salón de la Fama WWE, Michelle McCool, a quien Undertaker introdujo. El programa ha sido una parte importante de la semana de podcasts de la WWE, y ahora parece que la compañía está intensificando su promoción.

► «Six Feet Under», el proyecto del Undertaker que WWE promociona

Según un reporte reciente de Variety, la WWE lanzó un canal de YouTube dedicado a The Undertaker, que también incluirá el programa «Six Feet Under», y que fue estrenado este miércoles. Se publicarán nuevos episodios cada dos miércoles. Steve Braband, jefe de la división digital de la WWE, mencionó lo siguiente:

«Le sale muy natural sentarse a hablar de lucha libre, especialmente, y contar historias. No hay nadie mejor que Undertaker. Ha sido muy divertido. Hemos tenido mucho éxito desde el relanzamiento del podcast».

«Six Feet Under» fue lanzado inicialmente por Undertaker como un proyecto personal, pero WWE lo incorporó a su programación a principios de este año, integrándolo a su catálogo, que incluye programas como «¿What do you wanna talk about?» de Cody Rhodes, y «¿What’s your story?» de Stephanie McMahon, entre otros.

The Undertaker mantiene un contrato de leyendas con la WWE, y su podcast no es el único proyecto que lo liga a la compañía, dado que también es entrenador en «WWE LFG», donde entrenó a Tyra Mae Steele para ganar la primera temporada del programa. También ha hecho apariciones regulares en la programación de WWE y ha colaborado en la producción de eventos de AAA desde que esta fue adquirida por WWE.