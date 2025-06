Las Superestrellas WWE no tienen permitido hablar de lo que está pasando entre Estados Unidos e Israel actualmente camino a Night of Champions, evento premium que tendrá lugar este próximo sábado 28 de junio en Arabia Saudí y que muchos fanáticos creen que la empresa debería cancelar debido precisamente al mencionado conflicto.

Pero eso seguramente no va a suceder. Vayamos con la novedad que nos ocupa y para hacerlo tenemos que escuchar las recientes palabras de Dave Meltzer en el último episodio del Wrestling Observer Radio:

«No se les permitió mencionar el conflicto entre Israel y Estados Unidos. No se les permitió. Simplemente no se les permitió mencionar nada al respecto. [Cambiando de tema] Sí, sí. O sea, ya sabes, sí. [No me lo esperaba, pero…] No, yo tampoco (referido a abordar la crisis). Probablemente esa sea una de las razones por las que no se les permitió hablar del tema. Porque no creo que quisieran que se hicieran esas preguntas, ya sabes, en cuanto a todo eso.»