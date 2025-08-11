Anteriormente, WWE ha programado eventos premium en vivo de NXT el mismo día que los PPV de AEW, como Double or Nothing, All In Texas y Forbidden Door en este año. Sin embargo, eso no parece importarle mucho a Tony Khan, quien sigue adelante con sus eventos sin mirar para otro lado.

► WWE vs. AEW llega a los eventos premium

A falta de un evento premium por confirmar en lo que queda del año (del elenco principal), WWE busca revolucionar el calendario de lucha libre con un nuevo evento premium en vivo, y le hará frente a uno de los cuatro PPV orignales de AEW. Según un informe reciente POST Wrestling, WWE tiene previsto celebrar el evento el 20 de septiembre en Indianápolis, Indiana, coincidiendo directamente con AEW All Out, que se llevará a cabo en el Scotiabank Arena de Toronto.

«POST Wrestling habló con varias fuentes con conocimiento del calendario de eventos de la WWE, quienes confirmaron que un evento premium en vivo (PLE), aún no anunciado, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre en Indianápolis, Indiana.

La fecha coincide con el PPV All Out de AEW, programado para el Scotiabank Arena de Toronto, y representa la primera vez que un PLE del elenco principal de la WWE se transmite el mismo día que un PPV de AEW. Aún no hemos confirmado la hora de inicio del evento de la WWE. All Out está programado para comenzar su transmisión en PPV a las 8 p. m., hora del este.»

Si bien WWE no ha revelado el nombre del evento, ni la hora de inicio del mismo, esta fecha marca la primera vez que un evento premium del elenco principal de WWE se enfrentará directamente a un PPV de AEW, por lo que ambos se verán obligados a proporcionar un buen espectáculo a sus fanáticos.