WWE, presente en el último Knicks vs. Pacers de NBA

Indiana Pacers vencieron a New York Knicks en el cuarto partido en las Finales de la Conferencia Este de la NBA para llevar el marcador a 3-1 y quedar a una sola victoria de acceder a las Finales de la NBA, donde enfrentarían a Oklahoma City Thunder o Minnesota Timberwolves, que también van actualmente 3-1 en las Finales de la Conferencia Oeste.

► Pacers ganan a Kicks en el Game 4

Y si anteriormente se ha podido ver a jugadores de ambos equipos como Tyrese Haliburton y Jalen Brunson visitando la WWE (mucho antes de que se encontraran a estas alturas de la temporada; aunque la rivalidad entre Pacers y Knicks existe desde hace mucho tiempo), esta vez han sido miembros de la compañía de lucha libre quienes los visitaron a ellos.

Triple H, Nick Khan y Pat McAfee estuvieron disfrutando del encuentro.

HHH is in the building for Game 4 of Pacers & Knicks pic.twitter.com/jSuZppfDYb — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) May 27, 2025

Triple H and Pat McAfee in the building for Game 4 💪 pic.twitter.com/p2xIJSKLOF — Indiana Pacers (@Pacers) May 27, 2025

HHH: «Soy The Game, Triple H, en el partido cuatro. Pacers vs. Knicks. Nunca sabes lo que vas a ver en estas situaciones. Te puedes encontrar con la gente más loca«. McAfee: «Una gran noche. Los Pacers lo necesitan. Tyrese Haliburton va a dar un espectáculo para Triple H, el Rey de Reyes. Un gusto ternerte aquí».

Haliburton: «Me alegró que mi padre estuviera aquí… pero tener también a Triple H fue una locura«.

the bench was active as we took a commanding 3-1 lead over the Knicks 🗣️ pic.twitter.com/k5Y9f4GN6P — Indiana Pacers (@Pacers) May 28, 2025