WWE presenta los campeonatos de WWE ID

WWE lanzó el programa WWE ID con el objetivo fortalecer el ecosistema de la lucha independiente y apoyar a luchadores emergentes. Se diseñó para ofrecer a talentos elegidos de la escena y a algunas escuelas de entrenamiento seleccionadas acceso a recursos avanzados de desarrollo y mentoría, buscando crear un camino para aquellos que aspiran a convertirse en Superestrellas de WWE.

Y con la aventura en funcionamiento, Triple H presenta los campeonatos propios del programa:

«Los mejores prospectos de la lucha libre independiente han sido identificados… y ahora, estamos listos para destacar a lo mejor de lo mejor.

Aquí tienes el primer vistazo a los Campeonatos Masculino y Femenino de WWE ID«.

The top independent wrestling prospects have been ID’d… and now, we’re ready to spotlight the best of the best.

Here’s your first look at the Men’s and Women’s @WWEID Championships. pic.twitter.com/VxERpeas2q

— Triple H (@TripleH) February 18, 2025