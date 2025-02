WWE presenta el póster oficial de Elimination Chamber 2025

Tras las palabras de John Cena, seguimos con más novedades sobre el próximo evento premium de WWE, Elimination Chamber, el cual está programado para realizarse el 1 de marzo en el Rogers Centre en Toronto, Ontario, Canadá. Debido a su ubicación, el show se está promocionando como Elimination Chamber: Toronto.

Y la última actualización es la revelación del póster oficial en el que precisamente el 16 veces Campeón Mundial luce en todo su esplendor después de no haber podido ganar el Royal Rumble 2025, del cual fue eliminado en último lugar por el propio vencedor, Jey Uso:

«Gánate el derecho. Elimina las dudas.

#WWEChamber es la próxima parada en el camino hacia #WrestleMania, transmitiéndose EN VIVO el 1 de marzo a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT en @peacock en EE.UU. y en @Netflix a nivel internacional».

