WWE sigue su curso de cara a su siguiente Evento Premium en vivo, Survivor Series, pero tampoco se duerme en los laureles y ya establece una hoja de ruta para WrestleMania 42. De hecho, Royal Rumble 2026 ya está confirmado para realizarse en Arabia Saudita, y Elimination Chamber será su siguiente parada antes del gran evento, con la última edición realizada en Toronto, Canadá.

► WWE ya habría definido su sede para Elimination Chamber 2026

Hace unos días, dábamos cuenta de un reporte de Dave Meltzer quien indicaba que Elimination Chamber 2026 se llevaría a cabo en Chicago, Illinois. Sin embargo, parece que WWE no solo traerá dicho evento a Chicago, sino que planea conquistar toda la ciudad.

Según PWInsider, WWE se prepara para organizar un fin de semana completo de lucha libre en torno al evento premium en vivo Elimination Chamber, programado para el 28 de febrero de 2026 en el Allstate Arena. El plan también incluye presentar SmackDown la noche anterior, el 27 de febrero, y se están considerando eventos adicionales en la localidad, como posibles shows de NXT e incluso AAA. La idea, según el informe, es convertir Chicago en el epicentro de la lucha libre ese fin de semana, creando una experiencia de festival completa para los fanáticos.

Según la misma fuente, la fecha de Elimination Chamber aún no está totalmente definida, y WWE podría adelantarla o retrasarla una semana si AEW intenta realizar un PPV competitivo, buscando posicionarse mejor frente a otras transmisiones deportivas, y ahora, posiblemente, para competir directamente con algún evento que promueva la compañía de Tony Khan.

Con WWE, NXT y AAA potencialmente bajo el mismo techo ese fin de semana, los aficionados podrían disfrutar de uno de los fines de semana de lucha libre más completos de los últimos tiempos, aunque no sería la primera vez. En todo caso, si el escenario es intentar competir con AEW palmo a palmo, al menos la WWE se verá obligada a poner un buen cartel para el evento, y en teoría, los fanáticos deberían salir ganando en este punto.