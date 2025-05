WWE prepara bloque de eventos contra AEW All In: Texas

Dos semanas atrás, PWInsider reveló que Evolution 2 por fin se haría realidad y que WWE barajaba situarlo sobre el fin de semana de Saturday Night’s Main Event XL en Atlanta (Georgia, EEUU). Y ayer, la empresa corroboró tal reporte.

Durante Saturday Night’s Main Event XXXIX, quedó establecido que la segunda edición de la cita femenil tendrá lugar en la State Farm Arena en Atlanta el 13 de julio y se emitirá vía Peacock/Netflix. 24 horas antes, WWE presentará esa nueva edición de SNME desde el mismo recinto, emitiéndose vía NBC, Peacock y, presumiblemente, el canal de YouTube de la compañía.

Pero además, en el vídeo promocional fue anunciado The Great American Bash 2025 para el mismo fin de semana, aunque sin fecha ni sede especificadas. Y con AEW All In: Texas el 12 de julio, WWE tendría a tiro competir directamente contra este evento de la casa Élite, que recordemos, adelantó su hora de inicio a las 3 pm ET en pos de evitar coincidir bajo la misma franja de Saturday Night’s Main Event XL (8 pm ET).

🇺🇸 GREAT AMERICAN BASH

💥 SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT

👊 EVOLUTION



Atlanta… are you ready?



🎟️ PRE-SALE THIS TUESDAY | COMBO TICKETS ON SALE WEDNESDAY pic.twitter.com/RltVT2f5TR — WWE (@WWE) May 25, 2025

► El camino hacia All In: Texas

Y esta noche, AEW comienza a vender definitivamente All In: Texas, pues Double or Nothing 2025 albergará las finales del torneo de la Owen Hart Foundation, cuyos ganadores obtendrán sendas oportunidades por los títulos mundiales de la empresa en la gran cita estival. No se pierdan la mejor cobertura del PPV que hoy tiene preparada SUPERLUCHAS.