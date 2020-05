Brendan Vink comenzó su carrera en WWE hace poco más de un año, es todo un logro que se encuentre ahora mismo trabajando en Raw. Quizá muchos no lo sitúen todavía, pero actualmente se le puede ver trabajando al lado de Shane Thorne como equipo, ambos bajo el liderazgo de MVP. No han llamado mucho la atención todavía, apenas están comenzando esta alianza, pero ya lucharon contra los Campeones de Parejas de la marca roja, The Street Profits, y anoche vencieron a Ricochet y Cedric Alexander, vengando su derrota antes estos mismos gladiadores de la semana pasada.

► WWE prepara a su próxima estrella

Nadie se está emocionado ante el futuro que puedan tener por delante, pero la empresa está confiando en ellos pues no existe otro motivo para que los estén impulsando, situándolos al lado de un veterano como su nuevo representante. A ver en qué queda todo. Puede que sigan adelante, puede que no, pero por lo que hemos sabido recientemente quizá Vink tenga un futuro más brillante que Thorne en el horizonte.

Esto de acuerdo a Mike Johnson, que hizo estas declaraciones en el Pro Wrestling Elite Audio:

"Brendan Vink ha sido un proyecto durante un tiempo en el territorio de desarrollo. En EVOLVE lo estaban contruyendo. Si no se hubiera ido, le hubieran dado un impulso más importante. La idea (en WWE) es darle un empuje a Brendan Vink. Me dijeron que este es el comienzo de intentar que Brendan Vink se convierta en una estrella y comenzar una contrucción para que reciba un impulso a largo plazo. Una persona me descubrió la situación hablando de cuando Braun Strowman era parte de la Familia Wyatt. Cuando Vince McMahon lo veía como una futura ella a la que construir a largo plazo. Ahí es donde está ahora Brendan Vink".

En cuanto a qué ha hecho hasta ahora Vink más allá del imperio McMahon, donde todavía no ha hecho mucho, los fanáticos pueden haberlo visto en otras compañías importantes como NJPW, donde trabajó en varias ocasiones en 2018. También tuvo sus oportunidades en la NWA de 2009 a 2010. No ha destacado mucho hasta el momento pero parece que sí va a hacerlo en los próximos años. Lo veremos desde la barrera.